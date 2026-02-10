Kibice z Płocka przyjadą na Ł3 autokarami

Wisła Płock na wyjazdowym meczu z Legią w maju 2018 r. - fot. Mishka / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Kibice Wisły Płock organizują autokarowy wyjazd na Łazienkowską - spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 21 lutego o 20:30. Płocczanie za cały wyjazd zapłacą 130 złotych (przejazd plus bilet) . 

REKLAMA

W kwietniu 2023 roku Wiślacy byli obecni przy Ł3 w zaledwie 300 osób. W bardzo podobnej liczbie, ok. 300 osób, "Nafciarze" stawili się na naszym stadionie w lipcu 2021 roku.


 


O stówkę więcej było ich podczas wizyty w połowie grudnia 2019 roku. Z kolei pod koniec sierpnia 2018 roku fani z Płocka obecni byli w sektorze gości w 330 osób.







tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.