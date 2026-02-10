Kibice z Płocka przyjadą na Ł3 autokarami

Kibice Wisły Płock organizują autokarowy wyjazd na Łazienkowską - spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 21 lutego o 20:30. Płocczanie za cały wyjazd zapłacą 130 złotych (przejazd plus bilet) .

REKLAMA

W kwietniu 2023 roku Wiślacy byli obecni przy Ł3 w zaledwie 300 osób. W bardzo podobnej liczbie, ok. 300 osób, "Nafciarze" stawili się na naszym stadionie w lipcu 2021 roku.









O stówkę więcej było ich podczas wizyty w połowie grudnia 2019 roku. Z kolei pod koniec sierpnia 2018 roku fani z Płocka obecni byli w sektorze gości w 330 osób.













