Wyniki 19. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 19. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli nadal plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma aż 9 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 7. miejsce.
REKLAMA
Kolejne ligowe mecze odbędą się 18 lutego.
19. kolejka:
Legia Warszawa 9-2 (5-1) AZS UŚ Katowice
Ruch Chorzów Futsal 2-7 Red Dragons Pniewy
Constract Lubawa 8-2 Widzew Łódź
BSF Bochnia 0-6 Eurobus Przemyśl
Futsal Leszno 4-3 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Piast Gliwice 5-1 FC Toruń
Futsal Świecie 0-4 Rekord Bielsko-Biała
Śląsk Wrocław 3-0 Dreman Opole Komprachcice
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy