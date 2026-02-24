Bilety na mecz z Zastalem

W marcu koszykarze Legii rozegrają dwa mecze przed własną publicznością. Sprzedaż biletów na pierwsze z nich właśnie się rozpoczęła. W sobotę, 14 marca nasz zespół podejmować będzie Zastal Zielona Góra.

Zapraszamy serdecznie do hali na Bemowie, do wspierania naszej drużyny w walce o ligowe punkty. Na kibiców czekać będą, oprócz sportowych emocji, także występy Cheer Angels, czy najlepszy w swoim rodzaju kącik dziecięcy, a także kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której wysoką nagrodę zgarnie kibic, który trafi jedną z trzech prób z połowy boiska.



Nie może Cię z nami zabraknąć! Kup bilet już dziś i wspierają koszykarską Legię broniącą tytułu mistrza Polski.



Cennik biletów na mecz z Zastalem:

Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.









