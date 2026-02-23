22. kolejka Ekstraklasy. Zagłębie wiceliderem

Górnik niespodziewanie przegrał u siebie z Pogonią po rzucie karnym w końcówce spotkania. Pierwsze zwycięstwo od końcówki września zanotowała Legia, ale nie pozwoliło to na wyjście ze strefy spadkowej, bo Arka wygrała u siebie z GKS-em, choć przegrywała od 1. minuty. Punkty straciła Jagiellonia, która tylko zremisowała w Białymstoku z Radomiakiem. Lech wygrał w Kielcach, choć nie obyło się bez problemów. Zespół z Poznania awansował na 2. miejsce w tabeli. Na zakończenie kolejki Zagłębie wygrało w Gdańsku i wskoczyło na pozycję wicelidera.

Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. W piątek Motor wywiózł trzy punkty z Gliwic, a Widzew zremisował u siebie z Cracovią. W sobotę Raków skromnie pokonał ostatnią w tabeli Termalikę.

Koneser polskiej piłki klubowej - 25 minut temu, *.orange.pl Z Cracovią i Radomiakiem na 109% będą 3 punkty odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 26 minut temu, *.orange.pl Nie wiem skąd ten hurraoptymizm po meczu z Wisłą. Zespół dalej jest cienki jak sik pająka. Uratował tylko bramkarz, bo nie bronił Babolarz a i tak była fura szczęścia odpowiedz

Odwilż - 38 minut temu, *.tpnet.pl Brawo Radomiak , Jagusia ma tylko punktusia , hehe . 🧐 Górnik przegrał , dobrze , niech tracą punkty . Szkoda że Pyrusom udało się wygrać w Kielcach . Z drugiej strony dobrze że Scyzory przegrali , niedługo powinni odpaść od czołówki (pomimo że tabela jest dość spłaszczona). odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 14 godzin temu, *.amazonaws.com Gonimy peleton, można jeszcze wygrać ten wyścig, daliśmy fory teraz do roboty😎 odpowiedz

DamianChicago - 22.02.2026 / 17:10, *.myvzw.com Spadnie Płock! Róbcie screeny i pogadamy za miesiąc… teraz na 5 spotkań mają 4 wyjazdy i to raczej ciężkie plus mecz u siebie z walczącą Arką… My musimy wygrać ze zmęczoną babajaga i później gramy z Craxa o … puchary. Do boju Legio! 🙏 odpowiedz

Po(L)lubiony - 22.02.2026 / 15:00, *.vectranet.pl GKS przebiegł w Gdyni 103 km w całym meczu. Grali tak, jakby chcieli przegrać. Żle to wróży. odpowiedz

Wolfik - 22.02.2026 / 20:32, *.play.pl @Po(L)lubiony: Oglądałem ten mecz. Szybko zdobyli gola i po pół godzinie oddali inicjatywę. Arka wyrównała dość przypadkowo, ale u siebie to drużyna niezwykle skuteczna. Odwrotnie niż Katowice na wyjazdach. Moim zdaniem, tutaj nie można mówić o jakiejś sensacji. odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.waw.pl @Po(L)lubiony:



Przegrana GKS nie jest dla nas zła.

Czym więcej zespołów będzie uwikłanych w walkę o utrzymanie, tym lepiej. odpowiedz

.kk - 22.02.2026 / 14:43, *.orange.pl Gks przegrał to dobrze więcej ekip powalczy o utrzymanie odpowiedz

Lupus - 22.02.2026 / 20:36, *.centertel.pl @.kk: Po prostu nie odżył po meczu z nami! odpowiedz

Kopiec - 22.02.2026 / 14:40, *.plus.pl I znowu szara strefa odpowiedz

Wolfik - 21.02.2026 / 16:02, *.play.pl Dzisiaj raczej się dużo wyjaśni. Jeśli nie wygramy, to w przyszłym sezonie zgramy "derby" z Polonią i Grodziskiem Mazowieckim... odpowiedz

znawca. - 21.02.2026 / 09:22, *.inetia.pl wczoraj w gliwicach piast zdobywa taka samą bramkę jak bramka Colaka w Gdyni W Gliwicach jest faul w Gdyni nie ma o co chodzi ????PZPN zaczyna działac odpowiedz

Wycior - 21.02.2026 / 12:44, *.vectranet.pl @znawca.: W Lidze + pokazywali zbliżenie i było wyraźnie widać, że w Gdyni to Colak był ciągnięty jako pierwszy i sędzia potraktował tę sytuację jako walkę o piłkę. Swoją drogą ten upadek arkowca też był bardzo teatralny… odpowiedz

VeroCargo - 20.02.2026 / 18:04, *.centertel.pl Po 3 minutach w Gliwicach pada gol kolejki. odpowiedz

Tomek Hajto - 20.02.2026 / 18:02, *.centertel.pl @Egzekutor: I na koniec truskawka na torcie Duma Podlasie ślubuje poddaństwo Legii. Koalicja przyjmie nazwę UW (Układ Wschodni). odpowiedz

Soleil - 20.02.2026 / 13:51, *.centertel.pl PIAST - MOTOR 1

WIDZEW - CRACOVIA 1

RAKÓW - NIECIECZA 1

GÓRNIK - POGOŃ X

LEGIA - WISŁA 2

ARKA - GKS X

JAGIELLONIA - RADOMIAK 1

KORONA - LECH X

LECHIA - ZAGŁĘBIE 1 odpowiedz

KamiL - 20.02.2026 / 18:55, *.centertel.pl piast-motor 2 widzew -craxa 2 rakow-nieciecza x gornik-pogon 1 Legia - Płock x śledzie-GKS 2 babajaga -Radomiak 2 scyzoryki - amica 2 Gdańsk-zagłębie x odpowiedz

Sadi - 12 godzin temu, *.209.27 @Soleil: ale z ciebie Tyler nic nie trafiles😁😁😁 odpowiedz

Egzekutor - 20.02.2026 / 13:50, *.vectranet.pl Może dogadajmy się z Płockiem. Mogą być taką samą przybudówką Legii na Mazowszu jak Radomiak. Na początek mogliby zmotywować swoich grajków aby w sobotę słabiej zagrali aby Legia mogła wyczesać 3 pointy. Później mogliby być taką naszą tajną szajką atakującą od północy łodź i okolice. W takich Sierpcach, Skierniewicach i Żyrardowach przydałoby się wsparcie naszych FC. Płock mógłby pełnić rolę chłopców na pierwszej linii, a w trudniejszych sprawach wkraczalibyśmy my, a w sprawach wybitnie ekstremalnych wkraczałby sam rdzeń kiboli Legii czyli TB.

To jest dobry plan! 🔥💪 odpowiedz

Marine - 20.02.2026 / 15:00, *.centertel.pl @Egzekutor: dokładnie, tak jak Elbląg, Radom i Sosnowiec miastami satelickimi powinny zostac Plock i Olsztyn. I tak ludzie stamtąd uderzają drzwiami i oknami w poszukiwaniu lepszego jutra do stolicy, wiec sa z Warszawą "związani". To byłaby niezła sztama, calutkie wojewodztwo mazowieckie + warminsko-mazurskie z wyjątkiem Ełku odpowiedz

Egzekutor - 20.02.2026 / 16:07, *.vectranet.pl @Marine: Tak, exsactly. Jeszcze Lublin można byłoby przeciągnąć na nasza stronę jako kolejnego satelitę, bo i tak 80% lubelskiego jest za Legią. A jak opanowalibyśmy lubelskie to i przyłączyłoby się podkarpacie. Tam nic nie ma, to taki polski skansen zacofania. Poszliby za lubelskim, bo to dla podkarpacia jednak wyższe sfery i powiew nowoczesności. Tym sposobem opanowalibyśmy cała Polskę wschodnią a podlasie samo by się poddało osaczone z każdej strony 😎 odpowiedz

Peter - 21.02.2026 / 23:02, *.play-internet.pl @Marine: Z tym "lepszym jutrem" to mogą się trochę przejechać. Życie w Warszawie jest coraz droższe a zarobki w sumie Identyczne jak w innych częściach kraju. Wielu moich znajomych ucieka z Warszawy w "tańsze" rejony... odpowiedz

Jakie znaczenie mają te wszystkie rozkminki - 20.02.2026 / 13:33, *.orange.pl Najważniejsze jest mistrzostwo Polski. odpowiedz

to co odwala Papszun to bareizm - 20.02.2026 / 12:24, *.t-mobile.pl Jeśli z Wisłą u siebie nie zdobędziemy 3 punktów to autostrada do spadku z Ekstraklasy będzie już otwarta. Jutro wieczorem 90 minut prawdy, czy zostajemy w Ekstraklasie, czy nie. Remis lub nie daj Boże porażka oznaczają równię pochyłą do 1 ligi. odpowiedz

Znawca - 20.02.2026 / 10:24, *.interkam.pl Wydaje mi się,że z Płockiem możemy wygrać,bo Wisła wiosną rozdaje pkt.Odszedł od nich Edmundsson,filar obrony i ta defensywa się trochę posypała.Płock jest zdecydowanie za wysoko w tabeli w stosunku do potencjału i gry tego zespołu.Wiosną bedą pikować w dół.Liczę na przełamanie LEGII. odpowiedz

Egon - 20.02.2026 / 11:54, *.waw.pl @Znawca:



Oby.

W naszej sytuacji, każda wygrana, to jak znalezienie złotej sztaby. odpowiedz

Mateusz z Gór - 20.02.2026 / 12:14, *.orange.pl @Znawca: Pod warunkiem, że nie stracimy głupich bramek. Wczoraj Jagiellonia była lepsza z gry od Fiorentiny, a przegrała po trzech stałych fragmentach. Tu się szykuje podobny mecz, musimy w końcu zacząć bronić, a pierwszy krok ku temu to zmiana bramkarza. odpowiedz

Znawca - 20.02.2026 / 18:15, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: Na pewno nie obstawiłbym na naszych u buka,bo każdy wynik jest możliwy,a najpewniej może paść remis. odpowiedz

Mateusz z Gór - 20.02.2026 / 18:48, *.orange.pl @Znawca: No Legia jak zawsze faworyt, mimo że najmniej zwycięstw w lidze. 🤣😂 odpowiedz

Kłapouchy - 21.02.2026 / 02:39, *.tpnet.pl @Mateusz z Gór: bo Fiorentina na tyle im pozwoliła grali spokojnie o od czasu do czasu atakowali. Jagiellonię rozklepali młodzieżowcy z akademii. To jest dopiero wstyd. A dziś pewnie będzie mecz farfocli komu wpadnie ten wygra jeden zero odpowiedz

Qwerty - 21.02.2026 / 15:16, *.plus.pl @Kłapouchy: wstyd powiadasz? To co można powiedzieć na temat gry naszych kopaczy? Aby oni zagrali na takim poziomie jak zgaga. odpowiedz

Alojzy - 20.02.2026 / 09:41, *.vectranet.pl Widzę to tak. Legia w końcu zaskoczy i będzie trudna do zatrzymania do końca sezonu. Co więcej, Legia uratuje europuchary w ostatniej kolejce przy super oprawie i 30 tys. kibola na stadionie. odpowiedz

hehe - 20.02.2026 / 10:07, *.com.pl @Alojzy: piękny miałeś sen🤣 odpowiedz

sennik - 20.02.2026 / 10:15, *.net.pl @Alojzy: Marek, to Ty?? odpowiedz

Obserwator - 20.02.2026 / 13:23, *.0.26 @hehe: Lepszy taki piękny sen, niż koszmar w którym czarne koszule awansują w miejsce Legii. odpowiedz

