Wyniki 20. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 20. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma aż 9 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 7. miejsce.

Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 21-22 lutego. 


 



20. kolejka:
Eurobus Przemyśl 4-0 Śląsk Wrocław
Piast Gliwice 13-0 Ruch Chorzów Futsal
Red Dragons Pniewy 7-4 Futsal Świecie
Rekord Bielsko-Biała 3-4 (1-2) Legia Warszawa
Widzew Łódź 1-4 Futsal Leszno
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-1 BSF Bochnia
Dreman Opole Komprachcice 5-2 FC Toruń
AZS UŚ Katowice 1-4 Constract Lubawa 


Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy




