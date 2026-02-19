Wyniki 20. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 20. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma aż 9 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 7. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 21-22 lutego.
20. kolejka:
Eurobus Przemyśl 4-0 Śląsk Wrocław
Piast Gliwice 13-0 Ruch Chorzów Futsal
Red Dragons Pniewy 7-4 Futsal Świecie
Rekord Bielsko-Biała 3-4 (1-2) Legia Warszawa
Widzew Łódź 1-4 Futsal Leszno
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-1 BSF Bochnia
Dreman Opole Komprachcice 5-2 FC Toruń
AZS UŚ Katowice 1-4 Constract Lubawa
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy