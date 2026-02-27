Termin meczu z Rakowem

Ustalono terminarz 26. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 22 marca o godz. 20:15.

Terminy najbliższych meczów Legii:

01.03. (ND) g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

08.03. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia

13.03. (PT) g. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

22.03. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa





