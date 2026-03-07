III liga: Legia II Warszawa 2-0 GKS Bełchatów. Seria zwycięstw trwa

W meczu 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z GKS-em Bełchatów 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. To siódme ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie 14. ligowy mecz bez porażki z rzędu. Legioniści pozostaną liderem tabeli.
Kolejne spotkanie rozegrają 14 marca o godzinie 12:00 z KS Wasilków.
III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) GKS Bełchatów
1-0 - 27' Mateusz Możdżeń
2-0 - 62' Adam Ryczkowski
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 7. Cyprian Pchełka, 11. Adam Ryczkowski, 17. Dawid Kiedrowicz
Tabela, wyniki i terminarz III ligi