Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-0 GKS Bełchatów. Seria zwycięstw trwa

| fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z GKS-em Bełchatów 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. To siódme ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie 14. ligowy mecz bez porażki z rzędu. Legioniści pozostaną liderem tabeli. 

REKLAMA

Kolejne spotkanie rozegrają 14 marca o godzinie 12:00 z KS Wasilków. 


 


III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) GKS Bełchatów

1-0 - 27' Mateusz Możdżeń

2-0 - 62' Adam Ryczkowski


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 7. Cyprian Pchełka, 11. Adam Ryczkowski, 17. Dawid Kiedrowicz


Tabela, wyniki i terminarz III ligi



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.