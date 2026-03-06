W poniedziałek ekstraligowy mecz Legii w Markach

W najbliższy poniedziałek, 9 marca o godzinie 18:00 w Markach, drużyna badmintona Legii Warszawa rozegra spotkanie ekstraligi z bardzo mocną drużyną Marcovii Marki. Mecz rozegrany zostanie w hali MCER przy ul. Wspólnej 40 w Markach. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Na razie zarówno Legia, jak i Marcovia są w tym sezonie niepokonane. Legioniści pokonali zespoły AZS-u UM Łódź (d, 6-1), Hubala Białystok (w, 6-1), Śląska Wrocław (d, 7-0) oraz Unii Bieruń (d, 7-0). Marcovia z kolei wygrała z Badmintonem Kobierzyce (d, 7-0), OSSM-em Białystok (d, 7-0), Unią Bieruń (w, 5-2) oraz Hubalem Białystok (w, 4-3).



W barwach Legii będzie można zobaczyć aktualną drużynową mistrzynię Europy, Kaloyanę Nalbantovą. W Marcovii grają także utytułowani zawodnicy, mający na swoim koncie starty na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, a także medaliści mistrzostw Polski.



Zapraszamy kibiców do Marek do wspierania legionistów, których celem na ten sezon jest wywalczenie pierwszego w historii naszego klubu, tytułu mistrza Polski.



