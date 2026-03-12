Lasyk sędzią meczu z Radomiakiem

Piotr Lasyk został wyznaczony do sędziowania meczu 25. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Arkadiusz Kamil Wójcik i Sławomir Kowalewski, sędzią technicznym będzie Łukasz Kuźma, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Bartosz Heinig.
W obecnym sezonie Lasyk prowadził 4 mecze Legii:
03.08.2025 - Legia 0-0 Arka
31.08.2025 - Cracovia 2-1 Legia
26.10.2025 - Legia 0-0 Lech
01.12.2025 - Motor 1-1 Legia
Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 13 marca o godz. 20:30.
Obsada sędziowska 25. kolejki:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin, sędzia: Mateusz Piszczelok (Katowice)
Radomiak Radom - Legia Warszawa, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)
Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice, sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
GKS Katowice - Lechia Gdańsk, sędzia: Marcin Kochanek (Opole)
Cracovia - Wisła Płock, godz. Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Arka Gdynia - Widzew Łódź, sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Zagłębie Lubin - Lech Poznań, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Górnik Zabrze - Raków Częstochowa, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Korona Kielce, sędzia: Damian Kos (Gdańsk)