W rozegranym dziś w Markach meczu ekstraligi badmintona zmierzyły się dwie dotąd niepokonane drużyny. Legia Warszawa pewnie pokonała WWL Badminton Marcovię Marki 5-2 i jest obecnie jedyną niepokonaną drużyną w obecnych rozgrywkach.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 13 kwietnia w Józefosławiu z KS Badminton Kobierzyce.





W meczu w Markach legioniści wygrali pierwsze trzy spotkania, ale w dwóch kolejnych - singlach mężczyzn, triumfowali gospodarze. O końcowej wygranej Legii zdecydował wygrany, bardzo zacięty mecz Zuzanny Jankowskiej z Kają Ziółkowską, który trwał 30 minut. W decydującym, trzecim secie, legionistka wygrała 16:14. W ostatnim meczu Adrian Krawczyk w parze z Jessicą Orzechowicz wygrali 15:13, 16:14 z Rafałem Hawelem i Dominiką Kwaśnik i cały mecz Legia zwyciężyła 5:2.



WWL Badminton Marcovia Marki 2-5 Legia Warszawa

Ade Resky Dwicahyo/Victor Svendsen - Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki 8-15, 12-15 (0-1)

Dominika Kwaśnik/Kaja Ziółkowska - Zuzanna Jankowska/Aleksandra Węsławowicz 9-15, 15-12, 10-15 (0-1)

Aleksandra Wasilewska - Jessica Orzechowicz 7-15, 10-15 (0-1)

Victor Svendsen - Mateusz Golas 15-5, 15-7 (1-0)

Ade Resky Dwicahyo - Dominik Kwinta 12-15, 15-12, 15-9 (1-0)

Kaja Ziółkowska - Zuzanna Jankowska 16-14, 13-15, 14-16 (0-1)

Rafał Hawel/Dominika Kwaśnik - Adrian Krawczyk/Jessica Orzechowicz 13-15, 14-16 (0-1)





Aktualna tabela ekstraligi:

1. Legia Warszawa 5-0

2. SKB Litpol-Malow Suwałki 5-1

3. WWL Badminton Marcovia Marki 4-1

4. Unia Bieruń 3-2

5. KU AZS UM Łódź 2-3

6. WKS Śląsk Wrocław bonabanco 2-4

7. UKS Hubal Białystok 1-3

8. OSSM-SMS Białystok 1-4

9. KS Badminton Kobierzyce 0-5