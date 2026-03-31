Reprezentacja

U-19: Szkocja 3-0 Polska. Występ Lauryna i Mozie

fot. Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

W ostatnim meczu turnieju grupy 2 dywizji A I rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027 reprezentacja Polski U-19 przegrała ze Szkocją 0-3. Do przerwy "Biało-czerwoni" przegrywali już 0-2. Pełne zawody rozegrali dwaj piłkarze Legii Warszawa - Mateusz Lauryn i Pascal Mozie.

W kadrze meczowej znaleźli się jeszcze dwaj inni powołani legioniści - Jan Bienduga i Filip Przybyłko - jednak cały mecz spędzili na ławce rezerwowych.


 


eME U-19 2027: Szkocja 3-0 (2-0) Polska

1-0 - 1' Jack Mcgrath

2-0 - 35' Alexander Smith

3-0 - 80' Aiden McCallion


Szkocja: 1. Rydnn McGuire - 4. Euan Glasgow, 5. Alfie Osborne, 3. Lewis Gillie - 2. Zander McAllister, 8. Cooper Masson, 15. Archie Traynor (74' 16. Aiden McCallion), 14. Alexander Smith (79' 10. Fletcher Boyd), 7. Jack Mcgrath (87' 9. Tommy North), 17. Keir Gilligan (87' 13. Hayden Borland) - 20. Joseph Teasdale


Polska: 1. Hubert Charuży - 2. Mateusz Cegliński (46' 7. Mateusz Rosół), 15. Aaron Epia, 3. Mateusz Lauryn - 17. Krystian Rostek, 16. Pascal Mozie, 10. Sammy Dudek (68' 6. Karol Delikat), 21. Antoni Burkiewicz, 11. Tymoteusz Gmur (61' 14. Justin Hoy), 5. Jan Juśkiewicz - 9. Filip Skorb (46' 19. Lenard Szczygieł)


żółte kartki: Gillie - Dudek



tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.