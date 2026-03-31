U-19: Szkocja 3-0 Polska. Występ Lauryna i Mozie

W ostatnim meczu turnieju grupy 2 dywizji A I rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027 reprezentacja Polski U-19 przegrała ze Szkocją 0-3. Do przerwy "Biało-czerwoni" przegrywali już 0-2. Pełne zawody rozegrali dwaj piłkarze Legii Warszawa - Mateusz Lauryn i Pascal Mozie.

W kadrze meczowej znaleźli się jeszcze dwaj inni powołani legioniści - Jan Bienduga i Filip Przybyłko - jednak cały mecz spędzili na ławce rezerwowych.









eME U-19 2027: Szkocja 3-0 (2-0) Polska

1-0 - 1' Jack Mcgrath

2-0 - 35' Alexander Smith

3-0 - 80' Aiden McCallion





Szkocja: 1. Rydnn McGuire - 4. Euan Glasgow, 5. Alfie Osborne, 3. Lewis Gillie - 2. Zander McAllister, 8. Cooper Masson, 15. Archie Traynor (74' 16. Aiden McCallion), 14. Alexander Smith (79' 10. Fletcher Boyd), 7. Jack Mcgrath (87' 9. Tommy North), 17. Keir Gilligan (87' 13. Hayden Borland) - 20. Joseph Teasdale





Polska: 1. Hubert Charuży - 2. Mateusz Cegliński (46' 7. Mateusz Rosół), 15. Aaron Epia, 3. Mateusz Lauryn - 17. Krystian Rostek, 16. Pascal Mozie, 10. Sammy Dudek (68' 6. Karol Delikat), 21. Antoni Burkiewicz, 11. Tymoteusz Gmur (61' 14. Justin Hoy), 5. Jan Juśkiewicz - 9. Filip Skorb (46' 19. Lenard Szczygieł)





żółte kartki: Gillie - Dudek