U-19: Serbia 1-0 Polska. Występ legionistów

W ostatnim meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-19 przegrała z Serbią 0-1. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Z kompletem trzech porażek po 0-1 Polacy zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie i nie zdołali awansować do turnieju finałowego.

W wyjściowym składzie na ten mecz znalazł się gracz Legii Warszawa, Jan Leszczyński, a także wypożyczony do Pogoni Siedlce Jakub Zbróg. Obrońca "Wojskowych" rozegrał pełne zawody, wahadłowy natomiast opuścił murawę w 75. minucie. Na boisku pojawiło się również trzech innych graczy warszawskiego zespołu wypożyczonych do drużyny z Grodziska - tuż po przerwie na murawę wszedł Jakub Adkonis, a w 60. minucie Stanisław Gieroba i Mateusz Szczepaniak.













eME U-19 2026: Serbia 1-0 (0-0) Polska

1-0 - 77' Mihajlo Cvetković





Polska: 12. Michał Perchel - 21. Jakub Zbróg (75' 2. Michał Synoś), 3. Jan Leszczyński, 5. Krzysztof Fałowski, 4. Bright Ede, 15. Konrad Ciszek - 20. Mateusz Dziewiatowski, 8. Dominik Sarapata (78' 11. Fabian Bzdyl), 18. Bartosz Mazurek (46' 10. Jakub Adkonis) - 14. Adrian Przyborek (60' 7. Mateusz Szczepaniak), 19. Max Pawłowski (60' 9. Stanisław Gieroba)





Serbia: 1. Vuk Draškić - 3. Stefan Petrović (46' 7. Bogdan Kostić), 5. Nikola Simić, 4. Veljko Milosavljević, 21. Adem Avdić - 10. Andrija Maksimović (81' 15. Ahmed Hadžimujović), 14. Vasilije Novičić, 18. Stefan Mladenović (75' 19. Aleksa Damjanović), 8. Jovan Milosavljević (89' 6. Andrej Pavlović), 20. Louis Zečević-John (46' 17. Luka Zarić) - 9. Mihajlo Cvetković.





żółte kartki: Mladenović - Mazurek, Sarapata, Falowski