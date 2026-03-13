Termin meczu z Górnikiem

Ustalono terminarz 28. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia o godz. 20:15.

Terminy najbliższych meczów Legii:

13.03. (PT) g. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

22.03. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

06.04. (PN) g. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

11.04. (SO) g. 20:15. Legia Warszawa - Górnik Zabrze













‌​‌ Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.

‌​‌ Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:

- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii

- mecze reprezentacji Polski

- nawigację do lokalizacji meczu

‌​‌ Decydujcie, co chcecie widzieć!

Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.

‌​‌ Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!

Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: ‌​‌ Kalendarz Legionisty.



