Zapowiedź meczu z Zastalem

W sobotę koszykarze Legii rozegrają domowe spotkanie po półtoramiesięcznej przerwie. Po czterech kolejnych wyjazdowych meczach oraz przerwie na mecze reprezentacji, podopieczni Heiko Rannuli podejmować będą Zastal Zielona Góra. Wierzymy, że legioniści utrzymają wysoką dyspozycję, którą zaprezentowali w ostatni weekend we Włocławku.

Zastal obecnie z bilansem 11-10 musi walczyć o miejsce w play-off, a przynajmniej jak najlepsze rozstawienie przed play-in. Zespół od tego sezonu prowadzi Arkadiusz Miłoszewski, który po bardzo owocnych sezonach w Szczecinie, wrócił do Zielonej Góry, dokąd jednocześnie zabrał Andrzeja Mazurczaka. Rozgrywający wrócił do gry po kontuzji i w obecnych rozgrywkach jest mózgiem drużyny. Zdobywa 12,6 pkt. i 5,3 as. na mecz, trafiając świetne 42,6% za 3 punkty. W sztabie trenera Miłoszewskiego będziemy mogli zobaczyć Grzegorza Kukiełkę - byłego zawodnika naszego klubu.





Zielonogórzanie przed turniejem Pucharu Polski zaliczyli lepszą serię - wygrali trzy kolejne spotkania (z Górnikiem, GTK i Arką) i zaliczyli porażkę z MKS-em (-5). Udział w turnieju w Sosnowcu zakończyli dopiero w finale. Najpierw pokonali Kinga Szczecin (+6), w półfinale byli lepsi od Śląska (+7), a dopiero w ostatnim spotkaniu z Treflem, musieli uznać wyższość rywala (-24), który pierwszego dnia turnieju pokonał Legię. W ostatniej kolejce King zrewanżował się za porażkę w PP i pokonał w meczu ligowym na własnym parkiecie ekipę z woj. lubuskiego 75:74.





"W sobotę na pewno czeka nas bardzo ciężkie zadanie. Zespół Legii po przerwie reprezentacyjnej wygrał bardzo zdecydowanie we Włocławku, grając bardzo zespołowo, szybką koszykówkę. Są w bardzo dobrej formie, co pokazał ten mecz. Wygląda, że bardzo dobrze wykorzystali tę przerwę, choć trenowali bez trenera Rannuli, który był z reprezentacją Estonii. Być może odpoczynek od siebie sprawił, że teraz prezentowali się lepiej. Pamiętamy, że w I rundzie zespół Legii przyjechał i rozniósł nas w pył. Czeka nas bardzo ciężki mecz. Na Bemowie zresztą zawsze gra cię ciężko. Po naszej porażce z Kingiem, trenowaliśmy mocniej niż zazwyczaj. Mam nadzieję, że to zaprocentuje. Oczywiście jedziemy walczyć, jedziemy wygrać, przeciwstawić się Legii, bo w naszej lidze wszystko jest możliwe. Dalej walczymy o bycie w play-off, każdy mecz będzie na wagę złota. Musimy skupić się na najbliższym meczu i spróbować wygrywać wszystko co się da" - powiedział przed spotkaniem trener Zastalu.





Zastal przeciwko Legii zagra na pewno bez Filipa Matczaka, który wróci na parkiet najwcześniej za dwa tygodnie. W zespole z Zielonej Góry nie zobaczymy także środkowego z Mali - Sagaby Konate, który podczas turnieju PP w Sosnowcu doznał kontuzji dłoni. Na tyle poważnej, że nie zdoła wrócić na parkiet do końca sezonu. Pozostali gracze będą do dyspozycji szkoleniowca. Jak przekonywał Miłoszewski, ostatnio zespół sporo biegał, by zaskoczyć Legię szybkimi atakami, ale także przede wszystkim szybko wracać do defensywy. Najlepszym strzelcem najbliższego rywala Legii jest Chavaughn Lewis, który występował już wcześniej na polskich parkietach. Teraz okazał się bardzo ważnym wzmocnieniem zespołu, zdobywając średnio 21 pkt. na mecz. Potrafi łatwo dostawać się w strefę podkoszową, gdzie ma łatwość wymuszania przewinień (śr. 4,8 na mecz).





Zawodnikiem Zastalu, który zrobił największy progres w obecnym sezonie jest z pewnością Jakub Szumert. Już dziś sporo mówi się, że zawodnik po sezonie wyleci do USA. 20-letni chłopak z Warszawy grający na pozycji silnego skrzydłowego, ma bardzo ważną pozycję w drużynie (24 min. na mecz) i oddaje trenerowi za zaufanie, jakim ten go obdarzył. Szumert w obecnych rozgrywkach trafia 12,3 pkt. i 6,0 zb. na mecz. Imponuje dynamiką, skocznością, walecznością w obronie. Bardzo poprawił także rzut z dystansu (36,2% za 3, w porównaniu do 19% przed rokiem). Na pozycjach 2-3 występuje Jayvon Maughmer (śr. 10,6 pkt. i aż 49% za 3), z kolei o minuty z Szumertem na pozycji 4 rywalizuje Patrick Cartier (śr. 9,9 pkt.).





Ważnymi postaciami w Zastalu są także Phil Fayne (śr. 7,6 pkt. i 4,1 zb.), Conley Garrison (śr. 9,8 pkt., 5,2 as.), Marcin Woroniecki (śr. 5,2 pkt.), a wobec kontuzji Konate na znacznie większe minuty może liczyć doświadczony Krzysztof Sulima (śr. 13 min., 2,8 pkt.).





Legia do meczu z Zastalem przystąpi po bardzo obiecującym występie we Włocławku. Choć mecz z Anwilem rozpoczęliśmy bardzo niemrawo, to po 120 sekundach, kiedy trener Rannula wziął czas, legioniści zaczęli grać na wysokich obrotach po obu stronach parkietu. Naprawdę występ przeciwko Anwilowi mógł się podobać. W końcu wrócił stary-dobry Michał Kolenda - kapitan Legii imponował agresywną obroną, walkę w ataku, gdzie zdobywał punkty na różne sposoby i nakręcał kolegów z drużyny do jeszcze większego zaangażowania. Cieszyć może także coraz lepsza dyspozycja Jayvona Gravesa (zaliczył ósmy kolejny mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową), a także przebudzenie Shane'a Huntera, którego kilka zagrań szczególnie z drugiej połowy, można oglądać na okrągło. Jeśli wcześniej Dominic Brewton nie zdołał przekonać kibiców do siebie, to we Włocławku pokazał kawał to coś, czego brakowało legionistom na tej właśnie pozycji. Luz z jakim zdobywał punkty i potrafił mijać przeciwników daje nadzieję na wskoczenie Legii na zdecydowanie wyższy poziom. W meczu z Anwilem z nim na parkiecie legioniści zaliczyli bilans +19 - najlepszy w drużynie.





Jedynym graczem, z którego w sobotę nie będą mogli skorzystać trenerzy Legii będzie Matthias Tass. W ostatnim meczu we Włocławku, nawet na moment z ławki nie podniósł się Maks Wilczek, niewiele także zagrał Wojtek Tomaszewski (5 min.), a to wszystko za sprawą bardzo dobrej dyspozycji Kolendy, Brewtona i Gravesa. W ostatnim tygodniu zarówno Maks, jak i Wojtek dawali z siebie wszystko na treningach, by w sobotnim spotkaniu trenerzy postawili właśnie na nich.





Oczywiście w sobotę mecz sam się nie wygra, trzeba potwierdzić wysoką dyspozycję. Zastal, jak zapowiada trener Miłoszewski, będzie walczyć o każdy centymetr parkietu, bowiem wobec obecnej sytuacji w tabeli, nie mogą pozwolić sobie na stratę kolejnych punktów, jeśli nie chcą zakończyć sezonu przedwcześnie. Celem Legii jest utrzymanie się w najlepszej czwórce ligi, a ponadto poprawienie swojego bilansu przed własną publicznością. O ile w samej Orlen Basket Lidze ten nie wygląda najgorzej (7-2), to biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (w tym BCL i Superpuchar), na naszym koncie jest już aż 6 porażek przed warszawską widownią.





Legia wygrała 7 ostatnich meczów z Zastalem. Pierwszy mecz w obecnych rozgrywkach, z początku listopada zeszłego roku, zakończył się naszą wygraną 88:71. Zastal po raz ostatni wygrał z Legią (po dogrywce) ponad 4 lata temu - w lutym 2022 roku.





Sobotni mecz Legii z Zastalem rozpocznie się o 17:30 w hali OSiR Bemowo i obejrzy go komplet publiczności. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2. Przed meczem będzie miała miejsce bardzo miła uroczystość, a mianowicie warszawskiej publiczności przedstawimy zdobywców tytuł mistrza Polski juniorów (U-19) z obecnego sezonu - drużynę Profbud Legii Warszawa, która pod wodzą Michała Spychały wywalczyła tytuł mistrzowski w Sopocie. Z tego powodu, zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu na Obrońców Tobruku.





W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. Tradycyjnie zachęcamy do zakupów w naszym sklepie klubowym, który zlokalizowany jest pod główną tablicą wyników. Tam też znajduje się kącik dziecięcy z animatorkami - zachęcamy najmłodszych kibiców do wspólnej zabawy.





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 16-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 79,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,1%





Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski





Najwięcej punktów: Race Thompson 13,7, Jayvon Graves 13,5, Andrzej Pluta 11,6.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson/Shane Hunter.





Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91).





Ostatnie mecze obu drużyn:

09.11.2025 Zastal Zielona Góra 71:88 Legia Warszawa

09.02.2025 Legia Warszawa 85:79 Zastal Zielona Góra

20.10.2024 Zastal Zielona Góra 84:94 Legia Warszawa

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa pd. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra





ORLEN ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 11-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-6

Średnia liczba punktów: 84,8 / 81,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,3%





Skład: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Filip Matczak, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Chavaughn Lewis, Bartosz Chęciński, Michał Góreńczyk, Jakub Kowacki (rzucający), Jayvon Mauhhmer, Jakub Szumert, Patrick Cartier, Phil Fayne, Miłosz Majewski (skrzydłowi), Sagaba Konate, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski





Najwięcej punktów: Chavaughn Lewis śr. 21,0, Andrzej Mazurczak 12,6, Jakub Szumert 12,3.





Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Conley Garrison, Jayvon Mauhhmer, Jakub Szumert, Krzysztof Sulima.





Wyniki: Górnik (d, 79:86), GTK (w, 62:86), Arka (d, 75:77), MKS (d, 82:70), King (w, 80:66), Legia (d, 71:88), Start (w, 77:91), Twarde Pierniki (w, 95:81), Czarni (w, 63:95), Stal (d, 98:84), Anwil (d, 91:82), Miasto Szkła (d, 98:84), Śląsk (w, 90:85), Trefl (d, 92:90), Dziki (w, 98:86), Trefl (w, 78:75), Górnik (w, 82:89), GTK (d, 98:81), Arka (w, 71:82), MKS (w, 91:86), King (d, 74:75).





Termin meczu: sobota, 14 marca 2026 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2





Autor: Marcin Bodziachowski, fot. Marcin Bodziachowski