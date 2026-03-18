PP: Legia Warszawa 4-3 Rekord Bielsko-Biała. Legia bliżej finału

Futsalowa Legia Warszawa wygrała w pierwszym półfinałowym meczu o Puchar Polski z Rekordem Bielsko-Biała 4-3. Do przerwy było 1-1.
Rewanż rozegrany zostanie 25 marca o godzinie 18:30 w Bielsku-Białej.
PP: Legia Warszawa 4-3 (1-1) Rekord Bielsko-Biała
0-1 - 10:25
1-1 - 14:44 Mykyta Możejko
1-2 - 21:41
2-2 - 24:41 Eric Sylla
3-2 - 26:23 Tomasz Warszawski
4-2 - 31:34 Władysław Tkaczenko
4-3 - 36:04 Pawlus
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański
Rekord: 24. Kałuża, 12. Kadu, 13. Dosa, 19. Spellanzon, 77. Varela
rezerwy: 20. Florek, 3. Krzempek, 7. Zastawnik, 8. Steinwandter, 10. Budniak, 11. Kenji, 15. Haraburda, 16. Wykręt, 22. Pawlus
Centrum informacji o futsalowej Legii