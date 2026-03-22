Wyniki 23. kolejki PLK: Hit dla Śląska

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu kolejki Legia Warszawa przegrała po dogrywce ze Śląskiem Wrocław. Do niespodzianki doszło w Sopocie, gdzie Trefl dał rzucić 100 punktów MKS Dąbrowa Górnicza. Zastal Zielona Góra oraz Górnik Wałbrzych potrafili odwrócić losy meczu w czwartej kwarcie przechylając zwycięstwo na swoją korzyść. Ta sztuka nie udała się Dzikom, które rzuciły się w pościg za Kingiem, ale to szczecinianie cieszyli się z wygranej.
REKLAMA

Wyniki 23. kolejki:

Zastal Zielona Góra 76-73 (24-19, 20-18, 16-28, 16-8) Start Lublin

Stal Ostrów Wielkopolski 75-68 (17-27, 21-15, 23-18, 14-8) Czarni Słupsk

Trefl Sopot 77-100 (20-27, 15-21, 18-15, 24-37) MKS Dąbrowa Górnicza

King Szczecin 91-88 (24-22, 21-25, 25-13, 21-28) Dziki Warszawa

Miasto Szkła Krosno 88-87 (22-21, 24-16, 17-28, 25-22) GTK Gliwice

Legia Warszawa 99-104 (25-24, 23-22, 22-26, 24-22, d. 5-10) Śląsk Wrocław

Anwil Włocławek 87-98 (23-33, 20-20, 24-16, 20-29) Twarde Pierniki Toruń

Górnik Wałbrzych 103-97 (19-25, 20-24, 25-26, 39-22) Arka Gdynia


 





REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
