Wyniki 23. kolejki PLK: Hit dla Śląska

Wyniki 23. kolejki:
Zastal Zielona Góra 76-73 (24-19, 20-18, 16-28, 16-8) Start Lublin
Stal Ostrów Wielkopolski 75-68 (17-27, 21-15, 23-18, 14-8) Czarni Słupsk
Trefl Sopot 77-100 (20-27, 15-21, 18-15, 24-37) MKS Dąbrowa Górnicza
King Szczecin 91-88 (24-22, 21-25, 25-13, 21-28) Dziki Warszawa
Miasto Szkła Krosno 88-87 (22-21, 24-16, 17-28, 25-22) GTK Gliwice
Legia Warszawa 99-104 (25-24, 23-22, 22-26, 24-22, d. 5-10) Śląsk Wrocław
Anwil Włocławek 87-98 (23-33, 20-20, 24-16, 20-29) Twarde Pierniki Toruń
Górnik Wałbrzych 103-97 (19-25, 20-24, 25-26, 39-22) Arka Gdynia