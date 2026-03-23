26. kolejka Ekstraklasy. Lech liderem, Legia poza strefą spadkową

Potknięcia Rywali wykorzystał Lech Poznań, który pewnie pokonał Bruk-Bet Termalikę 4-1 i został samodzielnym liderem z przewagą 3 punktów nad Zagłębiem i Jagiellonią. Remis Widzewa u siebie z Górnikiem i wysoka porażka Arki w Kielcach spowodowały, że Legia po remisie z Rakowem wydostała się ze strefy spadkowej.

Zakończyła się26. kolejka Ekstraklasy. W piątek Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Lechia okazała się lepsza od Pogoni, a Jagiellonia doznała na własnym stadionie porażki z Wisłą.

Legia to my - 14 godzin temu, *.orange.pl Błagam Tylko nie Lech w tym wyścigu żółwi odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 godzin temu, *.orange.pl Patrzę na Widzew i Kapuadi jak zwykle spóźniony. Jak byśmy na prawym skrzydle mieli Karawana, robiłby z niego wiatrak. Ale młody Żyro dobry jest.🤩 odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 godzin temu, *.orange.pl Po obejrzeniu pierwszej połowy meczu Widzewa można być optymistą, bo wygląda na to, że to właśnie ten klub dołączy jako pierwszy do Niecieczy i zleci z ligi. Nie da się chyba grać gorzej. Zostaje jedno miejsce spadkowe dla pechowca... odpowiedz

rencista - 20 godzin temu, *.inetia.pl Spółdzielnia inwalidów piłkarskich CWKS Legia odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Nie no! Arka wpi...ol, trzeba to wygrać. odpowiedz

Bambaryła - 22.03.2026 / 09:32, *.126.17 Spółdzielnia działa odpowiedz

Jacek - 22.03.2026 / 08:52, *.orange.pl Jesli Legia dzis wygra Lech przegra tabela bedzie ewenementem druzyna zagrozona spadkiem ma 9 punktow do lidera ale w takim tloku to zupelnie inne 9 punktow. W Holandii toPSV ma nad drugim wiecej i to o 3 punkty czyli caly mecz niz u nas lider nad przedostatnim:) odpowiedz

Q - 22.03.2026 / 08:31, *.net.pl 🙂 odpowiedz

Legus - 22.03.2026 / 08:30, *.net.pl A może mała zamiana by się przydała Legia, spadek, a Polonia Ekstraklasa awans odpowiedz

Żmija - 22.03.2026 / 10:35, *.vectranet.pl @Legus: To tak jakbyś proponował zmianę płci, tfu. Takie numery to na K6 gdzie powinieneś wyp..! odpowiedz

Wolfik - 21.03.2026 / 22:48, *.play.pl Czytając te komentarze, mam wrażenie że większość z Kolegów myślała, że walka o utrzymanie to żarty....



Tabela wygląda tak, że dużo zespołów będzie zmuszona walczyć do końca. Ale to było wiadomo już zimą. Było zatrudnić trenera a nie miłego asystenta. I zdobyć trochę więcej punktów. Teraz, jest sraczka i gadanie o "spółdzielniach".... Cóż, można i tak. odpowiedz

Mateusz z Gór - 22.03.2026 / 07:32, *.orange.pl @Wolfik: Zawsze jest walka do końca. Przecież zespoły środka tabeli też nie odpuszczają, każdy gra o kontrakty i pieniądze, a brak presji może dodatkowo pomóc. To gadanie o spółdzielniach mnie przeraża. Skala tego zjawiska jest oszałamiająca. Gdyby to jeszcze było kilka osób, ale tu jest masa ludzi co wierzy, że ktoś tu gra przeciw Legii własnym kosztem. Naprawdę, trudno byłoby uwierzyć w coś głupszego. To już wiara w to, że Craxa ograła Legię po kiksach po śmierci JPII, bo ten jej kibicował ma w sobie więcej sensu, niż gadanie o spółdzielniach... 😐😐😐 Koledzy, nie ośmieszajmy się. Wystarczy, że klub to robi. 😐 odpowiedz

Maqs(L) - 22.03.2026 / 12:25, *.play.pl @Mateusz z Gór: popatrz w historię to uwierzysz odpowiedz

Mateusz z Gór - 23 godziny temu, *.orange.pl @Maqs(L): A Tobie w życiu bardziej zależy, żeby Ci było dobrze, czy żeby komuś kogo nie lubisz było źle? odpowiedz

Wolfik - 22 godziny temu, *.play.pl @Maqs(L): Kolego, w historii różnie bywało, bo system komuszy w każdej dziedzinie był patologiczny. Na szczęście to historia. Liga nasza jest bardzo wyrównana, bo coraz więcej pieniędzy kluby mają i każdy (rozsądny) właściciel chce z tego skorzystać. A że u nas jest patologiczny Zarząd to mamy co mamy. Rak toczył Legię od dawna, teraz zwyczajnie nastąpiło przesilenie. To samo było w innych dużych klubach: Wiśle, Ruchu czy Śląsku. Nie takie firmy złe zarządzanie potrafiło udupić. To właśnie teraz obserwujemy w Legii. odpowiedz

Leo - 21.03.2026 / 19:32, *.orange.pl Gdyby zwrocic te 5 punktow Lechia bylaby glownym kandydatem do tytulu. odpowiedz

Szpic - 21.03.2026 / 19:26, *.play.pl To widać gołym okiem że wszyscy grają pod nasz spadek. Jedyną odpowiedzią jest wygrywanie kolejnych meczów, bez oglądania się na innych. Żadnych remisów, tylko zwycięstwa nas uratują. odpowiedz

Robert - 21.03.2026 / 20:07, *.t-mobile.pl @Szpic: Niech jeszcze Arka wygra i zrobi się nieciekawie. odpowiedz

Aryon - 21.03.2026 / 23:56, *.play.pl @Robert: nie wiem czy Korona ma tutaj komfort z przegrania z Arką. Przegrywając z nimi sami mogą napytać sobie biedy, bo nad Legią mają tylko 4 punkty. Przegrywając z Arką, Korona zrówna się z nimi punktami, a jeśli Legia pokona Raków co jest bardzo prawdopodobne, bo gramy u siebie to ta przewaga Korony nad Legią będzie wynosiła tylko 1 punkt. W ten sposób nastąpi bardzo duży ścisk w tabeli i potencjalnie drużyny z środka tabeli będą mocno zagrożone spadkiem. Legia w takim wypadku miałaby 1 punkt straty do Arki, Radomiaka i Korony, 2 punkty do Lechii i Pogoni, a 3 punkty do Piasta, który jest 10. To wszystko dystans 1 meczu. Nie ma takiej opcji, aby wygrali wszyscy, bo niektórzy zagrają między sobą po przerwie na reprezentację jak np. Pogoń z Legią, gdzie pewnie padnie remis i status quo zostanie zachowane do Pogoni pozostali też mają wymagające mecze. Jeśli jest jakakolwiek spółdzielnia to kluby te działają na własną szkodę, bo jak pisałem wcześniej to jest miecz obosieczny i któryś z tych klubów może się srogo rozczarować, bo Legia nie spadnie, a któryś z konspiratorów obudzi się w I Lidze. Czego im życzę jeśli rzeczywiście założyli taką spółdzielnię. odpowiedz

Lg - 22.03.2026 / 00:22, *.play.pl :-) moze warto samemu sie zatroszyczc o utrzymanie, ,macie pake na pierwsza trojke a ch...a gracie. Lechia ma cmłody sklad, be zzmiennikow jak Legia a ogarnia. odpowiedz

Aryon - 22.03.2026 / 11:27, *.play.pl @Lg: Słuchaj z całym szacunkiem do Ciebie. Najpierw sami się utrzymajcie, a potem dawajcie komuś rady, bo sezon jeszcze się nie skończył i nie jest powiedziane, że Lechia się utrzyma. Nie pisz więc, że Lechia daje radę, bo ciągle jest zagrożona spadkiem. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 21.03.2026 / 18:06, *.110.118 Spółdzielnia gra co kolejkę na spadek Legii. Trzeba być ślepym żeby tego nie widzieć. odpowiedz

77/82 - 21.03.2026 / 17:36, *.play.pl Cracovia potrzebowała punktów i wygrała, to samo wczoraj Piast. Teraz kolej na zwycięstwo Lechii. Liga jest ustawiona pod nasz spadek i niestety trzeba każdy mecz grac na 200%. odpowiedz

Legiak83 - 21.03.2026 / 17:28, *.79.53 Wystarczyło wygrać z niecieczą, arką i piastem u siebie i dziś walczylibysmy o puchary a może i MP. A tak bedziemy bili sie o utrzymanie do ostatniej kolejki odpowiedz

DamianChicago - 21.03.2026 / 17:05, *.myvzw.com Czwarte miejsce ciągle czeka na Legię! Wygrajmy z Rakowem i walczymy o marzenia! Żadne spadki i spółdzielnie niegroźne, wystarczy tylko punktować. odpowiedz

KAMI(L) - 21.03.2026 / 10:39, *.play.pl Nic odkrywczego nie napiszę, ale trzeba wygrywać. W tym sezonie NIE WYGRALIŚMY W LIDZE choćby 2 RAZY Z RZĘDU!

Inaczej nie ma nawet sensu patrzeć na inne drużyny czy mówić o spółdzielniach. odpowiedz

Tak - 21.03.2026 / 09:54, *.orange.pl 10 spółdzielni,lepiej dla Zagłębia żeby Legia spadła niż zdobyć mistrza, spadnie Radom....Legia spokojnie wygra z rozbitym Rakowem,oni nie potrafili wygrać nawet z Avia,wygrali jeden mecz na wiosnę i grają co 3 dni od miesiąca odpowiedz

Romek - 21.03.2026 / 07:41, *.161.230 Spółdzielnia na bank! 🤯 odpowiedz

Alan - 21.03.2026 / 08:13, *.centertel.pl @Romek:



Spółdzielnie to miałeś w 93 roku.



Wystarczy wygrywać Radom, Piast x 2, i juz by takiej sraczki jak teraz nie bylo. odpowiedz

dokładnie - 22.03.2026 / 01:47, *.play.pl @Alan: + Nieciecza u siebie i bylibyśmy w walce o mistrza grając totalny piach. odpowiedz

R - 21.03.2026 / 01:01, *.play-internet.pl To jakaś masakra. Drużyny z dołu ciągle wygrywają. odpowiedz

Yyy - 21.03.2026 / 00:22, *.tpnet.pl Oby w sobotę trzy remisy były , to by było dobre dla nas . odpowiedz

Legia - 20.03.2026 / 23:41, *.31.17 Legia - Raków 2:1 odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 20.03.2026 / 23:34, *.orange.pl W nocy że środy na czwartek śniło mi się, że Legia spadła z ekstraklasy.

Chociaż moje sny dprawdzaja się tylko te z czwartku na piątek. odpowiedz

Anonim - 20.03.2026 / 19:54, *.orange.pl Piast rozjechał Radomiaka a mieliśmy problem aby strzelić drugą bramkę. odpowiedz

Arek - 20.03.2026 / 23:17, *.tpnet.pl @Anonim: pewnie i masz rację. Ale też prawda jest taka, że kontekst trochę inny. Bo oni grali u siebie, my nie. I do tego jeszcze na ch...wej murawie, którą teraz wymieniają, bo ich pzpn postraszył zmianą stadionu. odpowiedz

SEBO(L) - 20.03.2026 / 18:21, *.play.pl Mecz z Radomiakiem był w piątek. Od tego czasu mieli 8 dni na odpoczynek i przygotowanie do meczu z Rakowem. Oni w tym czasie zagrali 2 mecze.



Naszym asom w niedzielę trawa pod nogami powinna wręcz palić się od zapi.lania . Jeśli tego nie wygrają, nawet byle jak, to już nie ma sensu tego dziadostwa podtrzymywać. Mogą pokazać się na tle podmęczonego rywala.



Jestem ciekaw, jak będą wyglądać i co pokażą.



Niestety, chyba wiem...🤔 odpowiedz

Piotrek - 21.03.2026 / 09:18, *.t-mobile.pl @SEBO(L): Ciekawe czy podmęczony Raków ma powiedziane, że mają sobie strzelać jak Jaga w przypadku słabszej formy strzeleckiej niekwestionowanej gwiazdy ekstraklasy Rajowicza? Chyba że zagra JP, to niektualne. odpowiedz

SEBO(L) - 21.03.2026 / 16:54, *.play.pl @Piotrek: jaga miała powiedziane...🫣🤔? odpowiedz

PanDora - 20.03.2026 / 12:22, *.plus.pl Uważam, że legia powinna uważać 😂 odpowiedz

Wycior - 20.03.2026 / 10:34, *.vectranet.pl Kolejna kolejka emocji, kolejny mecz, który na papierze musimy wygrać, kolejne kalkulacje czy uda nam się nie spaść… A miejsca w europucharach podzielą między sobą inne, podobno słabsze kluby. Dzięki Pudel za huczne obchody 110 lecia! odpowiedz

