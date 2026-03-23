26. kolejka Ekstraklasy. Lech liderem, Legia poza strefą spadkową

Zakończyła się26. kolejka Ekstraklasy. W piątek Piast pewnie pokonał Radomiaka, a Motor wygrał z Zagłębiem i doskoczył do ligowej czołówki. W sobotę Lechia okazała się lepsza od Pogoni, a Jagiellonia doznała na własnym stadionie porażki z Wisłą.
Potknięcia Rywali wykorzystał Lech Poznań, który pewnie pokonał Bruk-Bet Termalikę 4-1 i został samodzielnym liderem z przewagą 3 punktów nad Zagłębiem i Jagiellonią. Remis Widzewa u siebie z Górnikiem i wysoka porażka Arki w Kielcach spowodowały, że Legia po remisie z Rakowem wydostała się ze strefy spadkowej.
26. kolejka:
Piast Gliwice 3-1 Radomiak RadomMotor Lublin 1-0 Zagłębie Lubin
Cracovia 1-0 GKS Katowice
Lechia Gdańsk 2-1 Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok 1-2 Wisła Płock
Korona Kielce 3-0 Arka Gdynia
Lech Poznań 4-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Widzew Łódź 0-0 Górnik Zabrze
Legia Warszawa 0-0 Raków Częstochowa
