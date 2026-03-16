Wyniki legionistów na halowych mistrzostwach Węgier

W Budapeszcie odbyły się Hungarian Open Indoor Championships w pięcioboju nowoczesnym, w których udział wzięło kilkoro zawodników Legii Warszawa. Do ścisłego, 24-osobowego finału awansowało dwóch legionistów.

Franciszek Dubrawski zakończył rywalizację na 20. miejscu (piąty wynik na torze przeszkód z czasem 26,26 sekundy, 13. w pływaniu: 0:56,64), Daniel Ławrynowicz był 24. Daniel po bardzo dobrym starcie w szermierce (11. lokata i 214 pkt.), nie zdobył punktów na torze przeszkód, co pozbawiło go szans na walkę o czołowe lokaty.



W finale B mężczyzn wystąpiło dwóch kolejnych pięcioboistów Legii. Maksymilian Dobosz zajął w nim miejsce 13., a Igor Radomyski - 16.



W finale B kobiet bardzo dobry wynik osiągnęła Hanna Jakubowska, która ukończyła rywalizację na 3. miejscu. Maja Biernacka po pierwszym starcie zapewniła sobie awans do półfinałów, ale ostatecznie, z powodu kontuzji, w nim nie wystartowała.