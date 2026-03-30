Wyniki 26. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 26. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Dzięki kolejnej wygranej, Legia zajmuje aktualnie 6. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się w sobotę, 4 kwietnia.
26. kolejka:
Widzew Łódź 2-2 FC Toruń
Eurobus Przemyśl 8-0 AZS UŚ Katowice
Futsal Leszno 2-3 (0-3) Legia Warszawa
Piast Gliwice 10-1 Red Dragons Pniewy
BSF Bochnia 5-3 Futsal Świecie
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 1-2 Constract Lubawa
Śląsk Wrocław 2-0 Ruch Chorzów Futsal
Dreman Opole Komprachcice 0-4 Rekord Bielsko-Biała
