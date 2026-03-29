Pięciobój

Jakubowska mistrzynią Polski, Dubrawski wicemistrzem kraju

Hanna Jakubowska mistrzynią Polski w pięcioboju nowoczesnym | fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
W Spale odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pięcioboju nowoczesnym, w których startowała liczna grupa zawodników Legii. Tytułu mistrzowskiego nie obroniła Małgorzata Karbownik, a w tym roku wywalczyła go inna pięcioboistka Legii Warszawa - Hanna Jakubowska.

Legionistka wygrała rywalizację Open - w której ucestniczyły zawodniczki z Niemiec oraz Czech. Jakubowska uzyskała łącznie 1468 pkt., zajęła 8. miejsce w szermierce (224 pkt.), piąte na torze przeszkód (35,05s), 1. w pływaniu (1:00,20 min.) oraz 1. w laser-run (11:35,45 min.). Druga była Niemka, Charoltte Keister (1452 pkt.). Jakubowska otrzymała złoto także w kat. U-24.

Srebrny medal wśród mężczyzn i tytuł wicemistrza Polski (czwarte miejsce open) wywalczył Franciszek Dubrawski (1538 pkt.), który został mistrzem kraju w kat. U-24. Legionista najlepiej zaprezetował się na torze przeszkód, uzyskując najlepszy czas: 21,90 sekundy! W ostatniej, łączonej konkurencji, Franek uzyskał 1. rezultat (11:13.10 min.).

Wyniki legionistów:
Kobiety: 1. Hanna Jakubowska, 7. Aleksandra Kazubska, 9. Pola Wolska, 10. Melis Kacar
Mężczyźni: 2. Franciszek Dubrawski, 6. Daniel Ławrynowicz, 7. Maksymilian Dobosz
Kobiety U-24: 1. Hanna Jakubowska
Mężczyźni U-24: 1. Franciszek Dubrawski


 


Hanna Jakubowska
Franciszek Dubrawski
