III liga: Legia II Warszawa 1-1 Warta Sieradz. Remis na szczycie

Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 25. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z wiceliderem, Wartą Sieradz 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Pełne spotkanie rozegrał Kacper Tobiasz. Mecz obserwował Marek Papszun. 

Tym samym legioniści przerwali serię zwycięstw, ale był to 17. ligowy mecz bez porażki z rzędu. 


W 37. minucie goście wyszli na prowadzenie po bezpośrednim strzale Mateusza Lisa z rzutu wolnego zza pola karnego. W 66. minucie Adam Ryczkowski skutecznie wykonał rzut karny, doprowadzając do remisu. 


III liga: Legia II Warszawa 1-1 Warta Sieradz - Woytek / 44 zdjęcia 


 


III liga: Legia II Warszawa 1-1 (0-1) Warta Sieradz

0-1 - 37' Mateusz Lis

1-1 - 66' Adam Ryczkowski (k)


Legia II: 1. Kacper Tobiasz, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (58' 24. Pascal Mozie), 7. Cyprian Pchełka (84' 15. Patryk Konik), 11. Adam Ryczkowski (84' 9. Przemysław Mizera), 13. Erik Mikanowicz (73' 18. Jeremiah White)


Warta: 71. Mykyta Zełenskyj, 4. Jakub Murat, 7. Piotr Mielczarek, 8. Artur Sójka, 16. Mateusz Lis, 17. Ołeh Trubnikow, 20. Szymon Pietrzak, 21. Duilio, 23. Dawid Owczarek, 43. Kacper Drzazga, 99. Bartłomiej Kręcichwost


żółte kartki: Jania, Ryczkowski - Trubnikow


III liga: Legia II Warszawa 1-1 Warta Sieradz - Woytek / 44 zdjęcia 


Rezerwy III liga Legia II Warszawa - Warta Sieradz Filip Raczkowski
Rezerwy III liga Legia II Warszawa - Warta Sieradz
Rezerwy III liga Legia II Warszawa - Warta Sieradz
Rezerwy III liga Legia II Warszawa - Warta Sieradz Adam Ryczkowski
Rezerwy III liga Legia II Warszawa - Warta Sieradz
Komentarze (29)

(L)eve(L)64 - 15 godzin temu, *.tpnet.pl

Malarz odszedł a smród (Kacperek) pozostał.

Legiak83 - 18 godzin temu, *.79.53

Czas Tobiasza dobiega końca. Był promowany, grał do bólu bo Miodek myślał że trafi się Jeleń i wyłoży tak dużą kasę jak Monaco za Majeckiego. Teraz Tobiasza nie zechce nikt nawet za darmo. Zbyt wybujałe ego, brak pokory i mamy efekty.

Zsaibot - 05.04.2026 / 00:07, *.play.pl

Nie kopie się leżącego! Tobiasz jeszcze będzie przepięknie jeszcze będzie normalnie 💪😃

Żmija - 04.04.2026 / 22:38, *.plus.pl

Ten czarnoskóry to Jeremiasz White?

e(L)o - 04.04.2026 / 22:02, *.ksiezyc.pl

Tobiasz WON !!!

pio - 04.04.2026 / 20:13, *.play.pl

Kacperku idz w świat bo nic już z tego nie będzie

najprościej jak się da - 04.04.2026 / 18:19, *.vodafone-ip.de

chcecie awansować? to bez Kacperka, nie że w bramce, on musi mieć sądowy zakaz zbliżania się do obiektów i drużyny Legii na minimum 2000 km

ta sama zasada w walce o utrzymanie
nie chcecie spaść? to Tobiaszek, brat Rosołka musi mieć sądowy zakaz zbliżania się na minimum 100 000 lat świetlnych a dla pewności powinien najlepiej opuszczać tę część galaktyki

jak ma opuścić? taki fantasta jak on szybko wymyśli pojazd świetlny z odpowiednim napędem, tak na szybko to wystarczy stary termos i jądra Rosołka z których będzie napęd termojądrowy a trajektorię lotu do innej galaktyki może obrać włączając latarkę która wskaże drogę świetlną po której ma spier...ać

jak sam mówił że umiejętności ma na Premier League to i statek międzygwiezdny zbuduje


ten sam poziom absurdu

AAA - 04.04.2026 / 18:02, *.play.pl

Lobiasz ,Ty się nadajesz do tarcia chrzanu bo nawet 3 liga jest dla Ciebie za mocna.
Już niedługo będziesz grał na takim poziomie rozgrywkowym jakie prezentujesz umiejętności.

Darek - 04.04.2026 / 17:39, *.tpnet.pl

Tobiasz przy stracie gola nie zrobił nic. Do tego źle się ustawił i czekał chyba tylko na to,że jednak piłka nie trafił w światło bramki.
Bogu dzięki,że już u nas nie gra. Dzisiaj już mam pewności,że z nim w składzie byśmy spadli. Wystarczy popatrzeć na wyjścia z bramki Otta . Na 100% Tobiasz by nie ruszył się z bramki.Otto w ten sposób przerywa praktycznie sam na sam z bramkarzem.
Od dawna większość z nas wiedziała,że Tobiasz i Rajovic to droga ku przepaści czyli pierwszej lidze.
Tobiasz się zepsuł. Ciekawe gdzie wyląduje po sezonie?

Kobo(L)t - 04.04.2026 / 16:48, *.stansat.pl

Jedyny pozytyw w walce o utrzymanie, że ten sabotażysta spadł do rezerew...

OIF - 04.04.2026 / 16:16, *.3.12

Dla kacperka nawet III liga to za wysoki poziom

Greener - 04.04.2026 / 16:29, *.play.pl

@OIF:
może Klasa B to dla niego odpowiedni poziom

Piotrek Ochota - 04.04.2026 / 16:16, *.t-mobile.pl

Wzmocnił dwójkę jak się patrzy. Przekaz poszedł jasny - nawet czwartoligowcy wiedzą jak mu bić wolne. Otto, dużo zdrowia!

Dariusz - 04.04.2026 / 15:30, *.play-internet.pl

Ten Pascal Mozie miał być taki dobry a nie łapie się do składu rezerw? 🤔

L - 04.04.2026 / 16:01, *.play.pl

@Dariusz: Jak sie nie lapie jak jest podstawowym pilkarzem? Dzisdiaj wszedl z lawki bo w ciagu ost tygodnia zagral TRZY mecze w reprezentacji. Ogarniaj troche zamiast pisac takie bzdury.

Doru - 04.04.2026 / 14:57, *.t-mobile.pl

A mogli tego Tobiasza sprzedaż jak się trafił jeleń na niego :)

(L)eve(L)64 - 04.04.2026 / 14:46, *.plus.pl

Jedyny plus tego meczu jest taki, żeTobiasz po takim babolu na pewno nie zagra w Szczecinie

L - 04.04.2026 / 16:02, *.play.pl

@(L)eve(L)64: Przeciez wiadomo bylo ze nei zagra nawet jakby wybronil 5 karnych. Spadl w hierarchii na 3 miejsce.

(L) - 04.04.2026 / 14:23, *.play.pl

Nie winilbym Tobiasza za ustawienie muru bo piłka przeszła przez dziurę w nim... Mógł za to zrobić więcej przy obronie bo strzał był miernej jakości piłka leciała i plakala

L - 04.04.2026 / 16:00, *.play.pl

@(L): Przez dziure? A nie przypadkiem obok? Poza tym zobacz jak on sie ustawil. Stał niemal przy slupku, nie wiadomo po co. Chcial przykozaczyc, ze zdazy bo jest szybki a sie jak zwykle zes....

geds - 04.04.2026 / 17:50, *.play-internet.pl

@L: Dokładnie tak przy słupku stanął w jedynce. Nie uczy się.

Elf - 04.04.2026 / 14:17, *.vectranet.pl

Wsadzili Tobiasza na bramkę i ch... serię strzelił.

Prazanin - 04.04.2026 / 14:13, *.plus.pl

Ustawienie muru przy wolnym dla Warty.....perfekcyjne.Takie to wzmocnienie z jedynki.

(L)eve(L)64 - 04.04.2026 / 14:42, *.plus.pl

@Prazanin: Mur ustawiony dobrze Ala ustawienie Kacperka to już kryminał. Zlekceważenie wykonującego rzut wolny to jakaś parodia bramkarza.

Prazanin - 04.04.2026 / 18:35, *.plus.pl

@(L)eve(L)64: Racja, właśnie o to mi chodziło.pozdro

... - 04.04.2026 / 14:13, *.play.pl

Tragedia z tym ręcznikiem 💩💩💩

Prawda - 04.04.2026 / 14:06, *.centertel.pl

Zagrał Tobiasz i stracili punkty..

Stanton - 04.04.2026 / 13:58, *.play.pl

dobry i remis; status quo zachowane plus mecz zaległy

Trampek - 04.04.2026 / 15:01, *.orange.pl

@Stanton: Jedyny plus tego meczu. Bramkarz przy rzucie wolnym ... tragedia - ani obrona ani ustawienie muru.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
