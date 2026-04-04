III liga: Legia II Warszawa 1-1 Warta Sieradz. Remis na szczycie

W meczu 25. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC z wiceliderem, Wartą Sieradz 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Pełne spotkanie rozegrał Kacper Tobiasz. Mecz obserwował Marek Papszun.
Tym samym legioniści przerwali serię zwycięstw, ale był to 17. ligowy mecz bez porażki z rzędu.
W 37. minucie goście wyszli na prowadzenie po bezpośrednim strzale Mateusza Lisa z rzutu wolnego zza pola karnego. W 66. minucie Adam Ryczkowski skutecznie wykonał rzut karny, doprowadzając do remisu.
III liga: Legia II Warszawa 1-1 Warta Sieradz - Woytek / 44 zdjęcia
III liga: Legia II Warszawa 1-1 (0-1) Warta Sieradz
0-1 - 37' Mateusz Lis
1-1 - 66' Adam Ryczkowski (k)
Legia II: 1. Kacper Tobiasz, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (58' 24. Pascal Mozie), 7. Cyprian Pchełka (84' 15. Patryk Konik), 11. Adam Ryczkowski (84' 9. Przemysław Mizera), 13. Erik Mikanowicz (73' 18. Jeremiah White)
Warta: 71. Mykyta Zełenskyj, 4. Jakub Murat, 7. Piotr Mielczarek, 8. Artur Sójka, 16. Mateusz Lis, 17. Ołeh Trubnikow, 20. Szymon Pietrzak, 21. Duilio, 23. Dawid Owczarek, 43. Kacper Drzazga, 99. Bartłomiej Kręcichwost
żółte kartki: Jania, Ryczkowski - Trubnikow
