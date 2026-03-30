Kiedy wrócą Colak i Kapustka?

Legionisci.com Legionisci.com

W najbliższym meczu trener Marek Papszun nadal nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników. Antonio Colak i Bartosz Kapustka są w trakcie rehabilitacji po urazach.

Antonio Colak doznał urazu 8 marca podczas starcia z Cracovią. Chorwat ma problem ze ścięgnem Achillesa i od tamtej pory jeszcze nie wrócił do treningów. Na razie rozpoczął bieganie, a jego powrót spodziewany jest na drugą połowę kwietnia, czyli za ok. 3 tygodnie.


 


Bartosz Kapustka doznał urazu przywodziciela na treningu dzień przed meczem z Radomiakiem Radom. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem - w bliskiej przyszłości może wrócić do treningów, więc na ligowych boiskach pojawi się nieco szybciej niż Colak.


Wydawało się, że po meczu z Rakowem małe problemy miał Jean-Pierre Nsame, który niedawno wrócił po ponad półrocznej przerwie. Kameruńczyk jest do dyspozycji sztabu szkoleniowego - w miniony tygodniu zagrał w sparingu z Riga FC, który legioniści wygrali 3-1.




Komentarze (13)

WojtasBB - 1 godzinę temu, *.lupro.net

W ich miejscu powinni grać młodzi z akademii.

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

A muszą wracać?

kaktus - 4 godziny temu, *.68.7

Raz już nas, przez taki przełożony mecz, przy zielonym stoliku pozbawiono awansu...

Borsalino - 5 godzin temu, *.orange.pl

Chyba średnio to kogoś obchodzi kiedy i czy w ogóle wrócą, podobnie ten Italiano Urbański ze zgrupowania kadry. Swoją drogą po raz kolejny nie mogę wyjść z podziwu dla duetu dyrektorskiego 😂🤮😳 super te transfery leszcze !

FOREVER LEGIA - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

@Borsalino: Dokładnie to samo chciałem napisać.Do czego to doszło,że kibice trzymają kciuki,żeby szybko wrócili słaby Colak i mierny Kapustka.....

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@FOREVER LEGIA: nie bardzo rozumiem co cię dziwi. Co innego ocena umiejętności zawodnika, a co innego życzenia zdrowia dla zawodnika klubu, któremu się kibicuje ( nawet jeśli forever).

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl

A co z Vinagre?

kryniek76 - 5 godzin temu, *.jmdi.pl

Kapustka powinien prześledzić karierę Sebastiana Szymańskiego i odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie czy już odcinamy kupony czy Tarnovia Tarnów czy jeszcze powalczyć o ciut więcej, mega słaby przereklamowany nic nigdy nie wniósł do Legia Warszawa ... taka jest prawda

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl

@kryniek76: tez nie jestem wielbicielem jego gry. Niby jest wysokawo e klasyfikacji kanadyjskiej ale jego gra jest średnia. Róznica taka że kiedyś dla srednich nie było miejsca w Legii, a teraz jest miejsce nawet dla słabych.

kryniek76 - 4 godziny temu, *.jmdi.pl

@grzesiek: to taka klasyfikacja, że Ty mógłbyś być pierwszy a ja drugi i taka ciekawostka gol/minuty
a jak najlepszy ma w sumie 11 .......... to tylko źle świadczy o całej Legia Warszawa 2025/2026

Bartosz Kapustka 4 7 11 35 2392 217
Mileta Rajović 8 1 9 36 2265 252
Jean-Pierre Nsame 7 1 8 14 765 96

Glitch - 6 godzin temu, *.vectranet.pl

Mamy Rajovica, więcej napastników nie potrzebujemy

Kibol w piżamie - 6 godzin temu, *.tpnet.pl

Kapustka oby po 30 czerwca jak mu kontrakt wygaśnie, nikt go tu nie chce już widzieć. WON!!!!

L - 6 godzin temu, *.play.pl

Mowilem, ze Nsame po prostu skurcze zlapaly bo dlugo nie gral to Bodziach wolal jakies bajeczki wymyslac, ze cieszynką sie załątwil. Szkoda tylko, ze nie robil zadnej cieszynki...

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
