Kiedy wrócą Colak i Kapustka?

W najbliższym meczu trener Marek Papszun nadal nie będzie mógł skorzystać z dwóch zawodników. Antonio Colak i Bartosz Kapustka są w trakcie rehabilitacji po urazach.

REKLAMA





Antonio Colak doznał urazu 8 marca podczas starcia z Cracovią. Chorwat ma problem ze ścięgnem Achillesa i od tamtej pory jeszcze nie wrócił do treningów. Na razie rozpoczął bieganie, a jego powrót spodziewany jest na drugą połowę kwietnia, czyli za ok. 3 tygodnie.













Bartosz Kapustka doznał urazu przywodziciela na treningu dzień przed meczem z Radomiakiem Radom. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem - w bliskiej przyszłości może wrócić do treningów, więc na ligowych boiskach pojawi się nieco szybciej niż Colak.





Wydawało się, że po meczu z Rakowem małe problemy miał Jean-Pierre Nsame, który niedawno wrócił po ponad półrocznej przerwie. Kameruńczyk jest do dyspozycji sztabu szkoleniowego - w miniony tygodniu zagrał w sparingu z Riga FC, który legioniści wygrali 3-1.



