Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy

W piątek Wisła wygrała z Lechią, a Korona podzieliła się punktami z Jagiellonią, która wiosną nie prezentuje wysokiej formy. W sobotę Widzew wygrał bardzo ważne spotkanie z Bruk-Betem, zdobywając gola w samej końcówce. Radomiak przegrał z Zagłębiem i został wyprzedzony w tabeli przez Legię, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy na realną poprawę sytuacji i po golu straconym w ostatniej akcji meczu podzieliła się punktami z Górnikiem.

W niedzielę Cracovia podzieliła się punktami z Arką i tym samym aż 4 zespoły mają po 34 punkty. Lech po zaciętym spotkaniu zremisował z GKS-em. Na zakończenie kolejki Piast przegrał u siebie z Pogonią, która tym samym odskoczyła od Legii na trzy punkty.





28. kolejka:

Wisła Płock 1-0 Lechia Gdańsk

Korona Kielce 1-1 Jagiellonia Białystok

Widzew Łódź 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Zagłębie Lubin 1-0 Radomiak Radom

Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze

Cracovia 2-2 Arka Gdynia

Motor Lublin 1-1 Raków Częstochowa

Lech Poznań 3-3 GKS Katowice

Piast Gliwice 0-2 Pogoń Szczecin

