Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy

W piątek Wisła wygrała z Lechią, a Korona podzieliła się punktami z Jagiellonią, która wiosną nie prezentuje wysokiej formy.  W sobotę Widzew wygrał bardzo ważne spotkanie z Bruk-Betem, zdobywając gola w samej końcówce. Radomiak przegrał z Zagłębiem i został wyprzedzony w tabeli przez Legię, która z kolei nie wykorzystała swojej szansy na realną poprawę sytuacji i po golu straconym w ostatniej akcji meczu podzieliła się punktami z Górnikiem. 

W niedzielę Cracovia podzieliła się punktami z Arką i tym samym aż 4 zespoły mają po 34 punkty. Lech po zaciętym spotkaniu zremisował z GKS-em. Na zakończenie kolejki Piast przegrał u siebie z Pogonią, która tym samym odskoczyła od Legii na trzy punkty.

 

28. kolejka:

Wisła Płock 1-0 Lechia Gdańsk
Korona Kielce 1-1 Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Zagłębie Lubin 1-0 Radomiak Radom
Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze
Cracovia 2-2 Arka Gdynia
Motor Lublin 1-1 Raków Częstochowa
Lech Poznań 3-3 GKS Katowice
Piast Gliwice 0-2 Pogoń Szczecin

Komentarze (10)

Znawca - 12 godzin temu, *.interkam.pl

Arka 4 pkt.po 2 meczach,5 goli strzelonych i naprawdę dało się to oglądać wczoraj w Krakowie.Taki Banasik uwolnił potencjał drużyny,kreatywność, zdjął te kajdany taktyczne,dał swobodę w graniu,obnażył Szwargę,który jest miernym trenerem,bardziej teoretykiem i filozofem tak samo jak Papszun.Twierdzę,że za tego Banasika Legia grałaby dużo lepszą piłkę i bardziej punktowała. Dziennikarzyny za bardzo się podniecają takimi farmazonami jak Feio,czy właśnie Szwarga,którzy sa krasomócami i robią im wykłady z taktyki,a na boisku zupełnie nie widać rezultatów,ani tymbardziej fajnej gry.To samo Papszun,piękne gadanie,a gramy najgorszą piłkę w lidzę,nawet dużo gorszą od Płocka,bo oni mają przynajmniej jakieś schematy w ofensywie,a kadrę 5 razy tańszą w utrzymaniu.

kontroler_biletow - 21 godzin temu, *.101.180

niedzielny remis goni remis
tak przy okazji
przy nazwie miasta w Wielkopolski brakuje nazwy klubu

KAMI(L) - 12.04.2026 / 20:09, *.play.pl

Można był odskoczyć! Jeszcze mnie wku**ienie trzyma! 🤬😤

Wsciek(L)y - 12.04.2026 / 19:49, *.orange.pl

Buki grają a my się wzniecamy. Ten wygrał ten przegrał a ten zremisował 😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬

Wolfik - 12.04.2026 / 19:40, *.play.pl

Katowice, które w czwartek rozegrały ponad 120 minut w Częstochowie potrafiły wywieźć punkt z Poznania, prowadząc resztą trzykrotnie. Nasi piłkarze nie potrafili utrzymać wygranej z Górnikiem, mimo że rywale też mieli w nogach mecz w PP. Słabo wyglądamy w tej lidze....

Darek - 12.04.2026 / 15:34, *.tpnet.pl

Pisałem dzien lub góra dwa dni temu, że Widzew wygrywa z Termaliką a Arka wywiezie punkt z Krakowa. I witaj z powrotem strefo spadkowa. Pomyliłem się tylko jeżeli chodzi o Legię. Nie spodziewałam się, że zdobędą punkt.
A przed meczem już niektórzy dopisywali sobie 6 punktów bo gramy dwa mecze u siebie. Mówili o europejskich pucharach. Ładnie się po odklejało w głowach niektórym. Zejdźcie na ziemię.

Peter - 15 godzin temu, *.vectranet.pl

@Darek: Ja też dokładnie o tym pisałem. Nie wierzyłem w 6 pkt w tych dwóch meczach. Czeka nas bardzo ciężka walka o utrzymanie.

Wolfik - 11.04.2026 / 17:33, *.play.pl

Idealny z naszego punktu widzenia wynik w mieście Łodzi był blisko. Widzew jednak dopiął swego, co oznacza, że mecz z Górnikiem trzeba zwyczajnie wygrać by realnie myśleć o pozostaniu w ekstraklasie.

Tym - 10.04.2026 / 09:06, *.centertel.pl

Z innej beczki co z tym leniem Vinagre ile będzie leczył ta kontuzję

(L) - 12.04.2026 / 07:33, *.plus.pl

@Tym: sorki że nie odpowiem na pytanie ale miejmy nadzieję że szybko ale że już u nas nie zagra.Jeden z największych pozorantów w historii.

