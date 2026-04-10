W poniedziałek mecz Legii z KS Badminton Kobierzyce

Lider rozgrywek ekstraligi badmintona - Legia Warszawa w najbliższy poniedziałek, 13 kwietnia rozegra kolejne ligowe spotkanie i powalczy o szóste zwycięstwo w sezonie 2025/26. Legioniści podejmować będą KS Badminton Kobierzyce - najsłabszy zespół ekstraligi. Rywale, ekipa z dolnośląskiej wsi Kobierzyce, przegrała wszystkich 6 meczów obecnych rozgrywek.

Legia jest jedyną drużyną, która ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Legioniści przegrali jak dotąd tylko cztery z 35 meczów. Gracze z Kobierzyc wygrali zaś raptem cztery małe mecze. W poniedziałek nasi gracze powalczą o wygraną do zera. Obie drużyny swoje ostatnie mecze rozgrywały ponad miesiąc temu. Legioniści wygrali w Markach z Marcovią 5-2, z kolei ekipa z Kobierzyc przegrała na własnym terenie 0-7 z Hubalem Białystok.

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:00 w klubie Lavo przy ul. Geodetów 23e w Józefosławiu. Wstęp wolny, zapraszamy!