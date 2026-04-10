Badminton

W poniedziałek mecz Legii z KS Badminton Kobierzyce

fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Lider rozgrywek ekstraligi badmintona - Legia Warszawa w najbliższy poniedziałek, 13 kwietnia rozegra kolejne ligowe spotkanie i powalczy o szóste zwycięstwo w sezonie 2025/26. Legioniści podejmować będą KS Badminton Kobierzyce - najsłabszy zespół ekstraligi. Rywale, ekipa z dolnośląskiej wsi Kobierzyce, przegrała wszystkich 6 meczów obecnych rozgrywek.

Legia jest jedyną drużyną, która ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Legioniści przegrali jak dotąd tylko cztery z 35 meczów. Gracze z Kobierzyc wygrali zaś raptem cztery małe mecze. W poniedziałek nasi gracze powalczą o wygraną do zera. Obie drużyny swoje ostatnie mecze rozgrywały ponad miesiąc temu. Legioniści wygrali w Markach z Marcovią 5-2, z kolei ekipa z Kobierzyc przegrała na własnym terenie 0-7 z Hubalem Białystok. 
Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:00 w klubie Lavo przy ul. Geodetów 23e w Józefosławiu. Wstęp wolny, zapraszamy! 



tagi:
Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
więcej filmów
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.