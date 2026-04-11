Wyniki legionistów w PŚ w Kairze

W Kairze odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których wystartowało czworo zawodników Legii Warszawa. Najlepiej spośród nich zaprezentowała się świeżo upieczona, najmłodsza w historii polskiego pięcioboju mistrzyni Polski seniorów - Hanna Jakubowska.



REKLAMA





Legionistka w bardzo dobrym stylu przebrnęła przez kwalifikacje i awansowała do półinału. W nim jednak nie zdołała zakwalifikować się do najlepszej, finałowej 18-tki. Awans do niej mogło sobie zapewnić po 9 najlepszych pięcioboistek z dwóch półfinałowych grup. Jakubowska była 15. w grupie B. W szermierce legionistka zajęła 18. miejsce,zdobywając 196 pkt., co oznaczało konieczność odrabiania strat już po pierwszej konkurencji. Na torze przeszkód nasza zawodniczka uzyskała 15. wynik (41,69 sekundy), a najlepiej spisała się w pływaniu, ustanawiając trzeci wynik konkurencji (1:03,13 min.). W klasyfikacji po trzech dyscyplinach była 15., ze stratą 15 sekund do dziewiątej lokaty, premiowanej awansem do finału. Początek wyścigu laser run był bardzo udany, ale na dalszym etapie błędy na strzelnicy sprawiły, że do finałowej 18-tki nie udało się zakwalifikować. Hania uzyskała 10. wynik w konkurencji łączonej, co dało jej 15. lokatę w generalce (1382 pkt.).





Trzej pięcioboiści Legii skończyli rywalizację w kwalifikacjach. Franciszek Dubrawski zajął 25. miejsce w gr.A (1505 pkt.), Daniel Ławrynowicz był 17. w gr.B (1534 pkt.), a Maksymilian Dobosz - 26. w grupie C (1476 pkt.).

