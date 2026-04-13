Legia Warszawa 7-0 Badminton Kobierzyce

Drużyna Legii Warszawa wygrała szóste kolejne spotkanie sezonu 2025/26 ekstraligi badmintona. Legioniści pewnie pokonali w Józefosławiu zespół KS Badminton Kobierzyce 7-0. Rywale zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli, legioniści są na jej czele i są na najlepszej drodze by przystąpić do play-off z pierwszego miejsca.

Zespół z Kobierzyc starał się postawić twarde warunki, ale tylko w jednym, ostatnim spotkaniu, do rozstrzygnięcia potrzebne były trzy sety. Ta gra, w której Szymon Ślepecki i Jessica Orzechowicz pokonali Mikołaja Wrzalika i Julę Pławecką, trwała 27 minut. Ekipa z Kobierzyc oddała jeden mecz (z Aleksandrą Węsławowicz) walkowerem. Sumując wszystkie gry, Legia wygrała 14-1, a w małych punktach zwyciężyliśmy 224-109.





Do końca fazy zasadniczej legionistom pozostały dwa spotkania - 4 maja w Białymstoku z OSSM-em oraz 18 maja w klubie Lavo z SKB Litpol-Malow Suwałki.









Legia Warszawa 7-0 KS Badminton Kobierzyce

Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Jakub Sidor/Mikołaj Wrzalik 15-13, 15-7 (1-0)

Zuzanna Jankowska/Yvonne Li - Aleksandra Kurkiewicz/Julia Pławecka 15-6, 15-11 (1-0)

Mateusz Golas - Yaroslav Trunov 15-5, 15-11 (1-0)

Aleksandra Węsławowicz - w.o. (1-0)

Dominik Kwinta - Jakub Sidor 15-9, 15-5 (1-0)

Yvonne Li - Aleksandra Kurkiewicz 15-10, 15-2 (1-0)

Szymon Ślepecki/Jessica Orzechowicz - Mikołaj Wrzalik/Julia Pławecka 14-15, 15-8, 15-7 (1-0)





Aktualna tabela:

1. Legia Warszawaa 6-0

2. SKB Litpol-Malow Suwałki 5-1

3. Badminton Marcovia Marki 4-1

4. Unia Bieruń 3-2

5. UKS Hubal Białystok 2-3

6. KU AZS UM Łódź 2-3

7. WKS Śląsk Wrocław 2-4

8. OSSM-SMS Białystok 1-4

9. KS Badminton Kobierzyce 0-7