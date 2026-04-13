Badminton

Legia Warszawa 7-0 Badminton Kobierzyce

Szymon Ślepecki (z prawej) oraz Adrian Krawczyk (z lewej) | fot. Bodziach
Bodziach
Drużyna Legii Warszawa wygrała szóste kolejne spotkanie sezonu 2025/26 ekstraligi badmintona. Legioniści pewnie pokonali w Józefosławiu zespół KS Badminton Kobierzyce 7-0. Rywale zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli, legioniści są na jej czele i są na najlepszej drodze by przystąpić do play-off z pierwszego miejsca.

REKLAMA


Zespół z Kobierzyc starał się postawić twarde warunki, ale tylko w jednym, ostatnim spotkaniu, do rozstrzygnięcia potrzebne były trzy sety. Ta gra, w której Szymon Ślepecki i Jessica Orzechowicz pokonali Mikołaja Wrzalika i Julę Pławecką, trwała 27 minut. Ekipa z Kobierzyc oddała jeden mecz (z Aleksandrą Węsławowicz) walkowerem. Sumując wszystkie gry, Legia wygrała 14-1, a w małych punktach zwyciężyliśmy 224-109.


Do końca fazy zasadniczej legionistom pozostały dwa spotkania - 4 maja w Białymstoku z OSSM-em oraz 18 maja w klubie Lavo z SKB Litpol-Malow Suwałki.



Legia Warszawa 7-0 KS Badminton Kobierzyce
Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Jakub Sidor/Mikołaj Wrzalik 15-13, 15-7 (1-0)
Zuzanna Jankowska/Yvonne Li - Aleksandra Kurkiewicz/Julia Pławecka 15-6, 15-11 (1-0)
Mateusz Golas - Yaroslav Trunov 15-5, 15-11 (1-0)
Aleksandra Węsławowicz - w.o. (1-0)
Dominik Kwinta - Jakub Sidor 15-9, 15-5 (1-0)
Yvonne Li - Aleksandra Kurkiewicz 15-10, 15-2 (1-0)
Szymon Ślepecki/Jessica Orzechowicz - Mikołaj Wrzalik/Julia Pławecka 14-15, 15-8, 15-7 (1-0)


Aktualna tabela:
1. Legia Warszawaa 6-0
2. SKB Litpol-Malow Suwałki 5-1
3. Badminton Marcovia Marki 4-1
4. Unia Bieruń 3-2
5. UKS Hubal Białystok 2-3
6. KU AZS UM Łódź 2-3
7. WKS Śląsk Wrocław 2-4
8. OSSM-SMS Białystok 1-4
9. KS Badminton Kobierzyce 0-7


badminton
fot. Bodziach
tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.