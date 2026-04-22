PP: Legia II Warszawa 0-1 KS CK Troszyn. Pożegnanie z pucharem

W 1/4 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa przegrała z KS CK Troszyn 0-1 i tym samym nie obroni wywalczonego przed rokiem trofeum. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. W kolejnej rundzie zawodnicy z Troszyna zmierzą się ze zwycięzcą z pary Ząbkovia Ząbki - Mławianka Mława.

Kolejne ligowe spotkanie stołeczny zespół rozegra 25 kwietnia o godz. 12:00, a jego rywalem będzie KS CK Troszyn.

W 18. minucie padła bramka dla zespołu gości, którą zdobył Fabian Leonowicz. W 47. minucie piłkę zmierzającą do pustej bramki wybił Adam Mesjasz.

PP: Legia II Warszawa 0-1 (0-1) KS CK Troszyn

Legia II (skład wyjściowy): 1. Gabriel Kobylak, 3. Viktor Karolak, 6. Aleksander Wyganowski, 8. Maciej Saletra, 9. Przemysław Mizera, 16. Patryk Konik, 18. Jeremiah White, 19. Edouard von Brandt-Etchemendigaray, 23. Mateusz Lauryn, 25. Bartosz Korżyński, 33. Mieszko Lorenc

Troszyn: 12. Suchocki, 77. Tyska, 2. Caceres, 5. Szyszkowski, 13. Domański, 14. Łuczyk, 8. Ruiz, 23. Brudko, 21. Kłosiński, 99. Ciach, 9. Leonowicz

Tabela, wyniki i terminarz III ligi



