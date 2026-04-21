Rezerwy Legii rozpoczynają walkę w Pucharze Polski

W środę o 17:00 w LTC, drugi zespół Legii Warszawa rozpocznie rywalizację w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim. Legioniści, będący liderem rozgrywek III ligi, w ćwierćfinale podejmować będą KS CK Troszyn. Trzecioligowiec z Troszyna zajmuje 5. miejsce w rozgrywkach. W meczu ligowym w Troszynie, w październiku zeszłego roku legioniści wygrali 3-2.

Przed rokiem Legia II mierzyła się z KS CK Troszyn w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. Wówczas na stadionie Hutnika na Bielanach, legioniści wygrali 3-1.

Zwycięzca meczu zagra w kolejnej rundzie na wyjeździe z Ząbkovią Ząbki lub Mławianką Mława. Mecze półfinałowe zaplanowano na 20 maja, zaś finał - 3 czerwca.