Papszun: Transfery? Część decyzji zapada za moimi plecami

- To bardzo ważne spotkanie, ale jeszcze nie decydujące – nie przesądza o mistrzostwie czy jego stracie. Natomiast będzie miało duże znaczenie dla końcówki sezonu. Jeśli wygramy, nasza sytuacja się poprawi, jeśli nie – będzie gorsza, choć wciąż zostaną jeszcze trzy kolejki - mówi przed piątkowym meczem z Widzewem Łódź trener Legi Warszawa, Marek Papszun.

- Myślimy o tym meczu w kategoriach dużej wagi i przygotowujemy się tak, żeby go wygrać. Naszym atutem jest gra u siebie oraz wsparcie kibiców, które widzieliśmy chociażby w Poznaniu. Wierzę, że wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, że Legia wygra i będzie w lepszej sytuacji.

Mecz z Lechem – analiza i wnioski

- Druga połowa była przyzwoita, bo grając w dziesięciu, nie dopuściliśmy do dużej liczby sytuacji rywala. Była to bardziej wyrównana część, a my też mieliśmy swoje okazje. Nie zmienia to faktu, że nie zamiatamy pod dywan błędu sędziego – zawodnik nie powinien zostać wyrzucony. Nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby do tego nie doszło. Ale jest też druga strona: nie może się zdarzyć sytuacja, że tracimy trzy bramki w 10 minut – nawet grając w osłabieniu. To jest nie do przyjęcia przy naszych założeniach defensywnych.

- Zespół jednak pokazał w drugiej połowie, że potrafi się podnieść. Uważam, że ta sytuacja może nas wzmocnić mentalnie, ale ostatecznie wszystko zweryfikuje piątkowy mecz i reakcja zespołu, szczególnie jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli.

- Uważam, że ta sytuacja może nas zbudować. Zespół jest zgrany, stanowi jedność i powinien sobie poradzić – zwłaszcza przy wsparciu kibiców. Ale piłka nożna jest nieprzewidywalna – możemy stracić bramkę, możemy zdobyć bramkę. Kluczowe będzie to, jak zareagujemy w trakcie meczu. Sam jestem ciekawy tej reakcji.

 

Skład i zmiany

- Nie spodziewam się wielu zmian – nie mamy aż tak szerokich możliwości kadrowych. Są też znaki zapytania, np. decyzje dotyczące kartek. Nie wybieram zawodników wyłącznie na podstawie ich indywidualnych cech – liczy się dopasowanie do przeciwnika, taktyki i przebiegu meczu. Najważniejsze jest dobro drużyny i wynik.

- Mileta Rajović to inny typ zawodnika niż pozostali napastnicy. O wyborze decyduje forma, charakterystyka meczu i dopasowanie do planu. Z kolei oczekujemy od niego więcej – szczególnie w utrzymaniu piłki w prostych sytuacjach. Stać go na to, ale brakuje powtarzalności. Musi być bardziej skoncentrowany i dać drużynie więcej, zwłaszcza w polu karnym. Miał sytuacje, dochodzi do nich – teraz musi je zamieniać na gole.

- Zmiana Adamskiego? Jeszcze raz podjąłbym tę samą decyzję. Stracił pięć piłek na sześć kontaktów i nie rokowało to dobrze.

Transfery i brak informacji

- Nie wiedziałem o sytuacji Radovana Pankova. Nie jestem osobą kompetentną do udzielania informacji o transferach, bo nie uczestniczę w tych rozmowach. Część decyzji zapada za moimi plecami. Zawodnicy też mają prawo sami podejmować decyzje – czasem podpisują kontrakty, zanim klub się o tym dowie.

- Rozmawiałem dziś z Pankovem. Zobaczymy, co się wydarzy. Wierzę, że jest profesjonalistą i pomoże drużynie do końca sezonu. Jeśli odejdzie, to z podniesioną głową – wykonując swoją pracę do końca.

- Nowi? To nie do mnie pytanie.

Elitim i „szum medialny”

- Przed takim meczem mogą pojawiać się różne „wypustki” i zagrania medialne – to normalne, żeby wprowadzić trochę niepokoju u przeciwnika. Elitim jest liderem zespołu, trzyma poziom i był naszym najlepszym zawodnikiem w Poznaniu. Na dziś jest zawodnikiem Legii i chciałbym, żeby był nim również w przyszłym sezonie.

- Rozmawiamy z zawodnikami na bieżąco. Liczę na profesjonalizm – zarówno na boisku, jak i poza nim. Chciałbym, żeby na koniec każdy był dobrze oceniony nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek.

 

Decyzje kadrowe i młodzi zawodnicy

- Decyzje wynikają z aktualnej sytuacji zespołu i planu na przyszłość. Jeśli zespół gra dobrze, trudno wprowadzać zmiany. Gra w rezerwach nie zawsze daje dużą wartość – to inny poziom rozgrywek, inne zasady i struktura gry.

Wspomnienia i kontekst historyczny

- Pamiętam mecz Legii z Widzewem z 1996 roku – oglądałem go w telewizji. To były inne czasy, inne emocje i inne miejsce Legii. Jako kibic zawsze przeżywałem mecze bardzo emocjonalnie – tamte spotkania miały szczególną dramaturgię.


Komentarze (7)

Miki - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

A ogólnie mamy jak zwykle. Po erze zatrudniania mitomanów, totalnych debiutantów czy wariatów zatrudniono w miarę kompetentnego trenera ... ale dobierając akurat gościa, który jest słynny z niechęci do młodych i ostatecznie uebie projekt Akademii.

Qrw. Czy to tak wiele: człowiek z jakimś doświadczeniem, coś umiejący taktycznie, nie będący wariatem i w miarę chętny do budowania młodych. Cztery warunki które spełnia naprawdę wielu trenerów. A Legii przez dekadę udało się zatrudnić literalnie jednego który w miarę je spełniał (Kostę).

majusL@legionista.com - 15 minut temu, *.214.93

miej honor czlowieku i odejdz. momentami pie...lisz gorzej jak michniewicz !! tfuuuu

matias - 23 minuty temu, *.play.pl

Za takie gadanie o Rajoviciu powinien wyp. z tego klubu jak najszybciej. Nie mogę tego słuchać. Dodatkowo niech obejrzy wczorajszy mecz w LM i zobaczy jak gra się nowoczesny futbol. A nie tylko pie. o TAKTYCE W DEFENSYWIE. Rzygam tym chłopem i jego pomysłem na gre. To nie raków.

Miki - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl

Gurgul i Mońka przed 19 rokiem życia byli już kluczowymi graczami, często występując w jedenastce. Aby na nich stawiać potrafiono pożegnać np Salamona.

Leszczyński dojrzewa na ławce.

SEBO(L) - 25 minut temu, *.play.pl

"Mileta Rajović to inny typ zawodnika niż pozostali napastnicy." - to bardzo inny typ zawodnika. Nie rusza się, nie strzela goli, nie umie grać w piłkę, irytuje swoją nieporadnością. Ale może jest chociaż dobrym człowiekiem... ?

A ja byłem na tym meczu 30 lat temu na trybunach. I 30 lat później walczymy z nimi o utrzymanie... 🧐

saasuollo - 30 minut temu, *.interkam.pl

Profesjonalizm juz wkazal jeden najemca Kapuadi tak chcial odejsc za kasiorą ze poszedl aby tylko dostal podwojna pensje

bum - 34 minuty temu, *.02.net

Co on pie....li o tym Rajovicu??!!!
Ładna zmyłka i brak odpowiedzi na pytanie CZEMU NA NIEGO STAWIA.
Papszun kolejny pajac i marionetka mioduskiego!
Legia spadnie z ligi mam coraz mniej wątpliwości.... Raczej taki jest plan mioduskiego!
Ja prdl co tam się dzieje w tym klubie to jest koniec świata 🤬🤬🤬😤😤

