Papszun: Transfery? Część decyzji zapada za moimi plecami

- To bardzo ważne spotkanie, ale jeszcze nie decydujące – nie przesądza o mistrzostwie czy jego stracie. Natomiast będzie miało duże znaczenie dla końcówki sezonu. Jeśli wygramy, nasza sytuacja się poprawi, jeśli nie – będzie gorsza, choć wciąż zostaną jeszcze trzy kolejki - mówi przed piątkowym meczem z Widzewem Łódź trener Legi Warszawa, Marek Papszun.

REKLAMA

- Myślimy o tym meczu w kategoriach dużej wagi i przygotowujemy się tak, żeby go wygrać. Naszym atutem jest gra u siebie oraz wsparcie kibiców, które widzieliśmy chociażby w Poznaniu. Wierzę, że wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, że Legia wygra i będzie w lepszej sytuacji.

Mecz z Lechem – analiza i wnioski

- Druga połowa była przyzwoita, bo grając w dziesięciu, nie dopuściliśmy do dużej liczby sytuacji rywala. Była to bardziej wyrównana część, a my też mieliśmy swoje okazje. Nie zmienia to faktu, że nie zamiatamy pod dywan błędu sędziego – zawodnik nie powinien zostać wyrzucony. Nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby do tego nie doszło. Ale jest też druga strona: nie może się zdarzyć sytuacja, że tracimy trzy bramki w 10 minut – nawet grając w osłabieniu. To jest nie do przyjęcia przy naszych założeniach defensywnych.

- Zespół jednak pokazał w drugiej połowie, że potrafi się podnieść. Uważam, że ta sytuacja może nas wzmocnić mentalnie, ale ostatecznie wszystko zweryfikuje piątkowy mecz i reakcja zespołu, szczególnie jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli.

- Uważam, że ta sytuacja może nas zbudować. Zespół jest zgrany, stanowi jedność i powinien sobie poradzić – zwłaszcza przy wsparciu kibiców. Ale piłka nożna jest nieprzewidywalna – możemy stracić bramkę, możemy zdobyć bramkę. Kluczowe będzie to, jak zareagujemy w trakcie meczu. Sam jestem ciekawy tej reakcji.





Skład i zmiany

- Nie spodziewam się wielu zmian – nie mamy aż tak szerokich możliwości kadrowych. Są też znaki zapytania, np. decyzje dotyczące kartek. Nie wybieram zawodników wyłącznie na podstawie ich indywidualnych cech – liczy się dopasowanie do przeciwnika, taktyki i przebiegu meczu. Najważniejsze jest dobro drużyny i wynik.

- Mileta Rajović to inny typ zawodnika niż pozostali napastnicy. O wyborze decyduje forma, charakterystyka meczu i dopasowanie do planu. Z kolei oczekujemy od niego więcej – szczególnie w utrzymaniu piłki w prostych sytuacjach. Stać go na to, ale brakuje powtarzalności. Musi być bardziej skoncentrowany i dać drużynie więcej, zwłaszcza w polu karnym. Miał sytuacje, dochodzi do nich – teraz musi je zamieniać na gole.

- Zmiana Adamskiego? Jeszcze raz podjąłbym tę samą decyzję. Stracił pięć piłek na sześć kontaktów i nie rokowało to dobrze.

Transfery i brak informacji

- Nie wiedziałem o sytuacji Radovana Pankova. Nie jestem osobą kompetentną do udzielania informacji o transferach, bo nie uczestniczę w tych rozmowach. Część decyzji zapada za moimi plecami. Zawodnicy też mają prawo sami podejmować decyzje – czasem podpisują kontrakty, zanim klub się o tym dowie.

- Rozmawiałem dziś z Pankovem. Zobaczymy, co się wydarzy. Wierzę, że jest profesjonalistą i pomoże drużynie do końca sezonu. Jeśli odejdzie, to z podniesioną głową – wykonując swoją pracę do końca.

- Nowi? To nie do mnie pytanie.

Elitim i „szum medialny”

- Przed takim meczem mogą pojawiać się różne „wypustki” i zagrania medialne – to normalne, żeby wprowadzić trochę niepokoju u przeciwnika. Elitim jest liderem zespołu, trzyma poziom i był naszym najlepszym zawodnikiem w Poznaniu. Na dziś jest zawodnikiem Legii i chciałbym, żeby był nim również w przyszłym sezonie.

- Rozmawiamy z zawodnikami na bieżąco. Liczę na profesjonalizm – zarówno na boisku, jak i poza nim. Chciałbym, żeby na koniec każdy był dobrze oceniony nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek.





Decyzje kadrowe i młodzi zawodnicy

- Decyzje wynikają z aktualnej sytuacji zespołu i planu na przyszłość. Jeśli zespół gra dobrze, trudno wprowadzać zmiany. Gra w rezerwach nie zawsze daje dużą wartość – to inny poziom rozgrywek, inne zasady i struktura gry.

Wspomnienia i kontekst historyczny

- Pamiętam mecz Legii z Widzewem z 1996 roku – oglądałem go w telewizji. To były inne czasy, inne emocje i inne miejsce Legii. Jako kibic zawsze przeżywałem mecze bardzo emocjonalnie – tamte spotkania miały szczególną dramaturgię.