Wyniki meczów 1/4 finału play-off

Rozegrano rewanżowe mecze 1/4 finału play-off. Awans do kolejnej rundy wywalczyły: Eurobus Przemyśl, Piast Gliwice, Rekord Bielsko-Biała i Constract Lubawa.
Legia zakończyła już rozgrywki w tym sezonie, przegrywając z Constractem 3-7 w Warszawie i wygrywając po rzutach karnych, a następnie przegrywając 0-12 w Lubawie.
1/4 finału:
Eurobus Przemyśl 9-2, 3-1 AZS UŚ Katowice
Piast Gliwice 6-0, 5-1 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Futsal Leszno 1-4, 1-3 Rekord Bielsko-Biała
Constract Lubawa 12-0, 7-3, 3-3 k. 1-4 (6-0) Legia Warszawa
