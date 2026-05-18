Badminton

Dziś w Markach rozegrano ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego ekstraligi badmintona, w którym niepokonana dotychczas Legia Warszawa mierzyła się z drugim w tabeli SKB Suwałki, który miał na swoim koncie tylko jedną porażkę. Legioniści grający w nieco zmienionym składzie, przegrali po raz pierwszy w bieżących rozgrywkach (1-6), przegrywając pięć pierwszych meczów, ale sezon zasadniczy zakończyli na pierwszym miejscu.

Pierwszy punkt dla naszej drużyny zdobył Mateusz Golas, który w 24 minuty pokonał Andreja Niczyporuka. Najbardziej zacięte było drugie spotkanie, które trwało 43 minuty, ale ostatecznie zakończyło się porażką Pauliny Cybulskiej i Kornelii Marczak.

Decydująca faza sezonu, tj. play-off odbędzie się w niadh 8-9 czerwca.


Legia Warszawa 1-6 SKB Litpol-Malow Suwałki
Miłosz Bochat/Bartosz Krajewski - Robert Cybulski/Przemysław Szydłowski 11-15, 14-15 (0-1)
Paulina Cybulska/Kornelia Marczak - Joanna Podedworny/Ulyana Volskaya 8-15, 15-8, 13-15 (0-1)
Dominik Kwinta - Mikołaj Szymanowski 10-15, 10-15 (0-1)
Zuzanna Jankowska - Wei Xu 6-15, 6-15 (0-1)
Mateusz Golas - Andrzej Niczyporuk 15-10, 15-8 (1-0)
Jessica Orzechowicz - Ulyana Volskaya 11-15, 13-15 (0-1)
Szymon Ślepecki/Kornelia Marczak- Robert Cybulski/Wei Xu 13-15, 12-15 (0-1)

Legia skończyła fazę zasadniczą na 1. miejscu.

Tabela:
1. Legia Warszawa 21 pkt.
2. SKB Litpol-Malow Suwałki 20 pkt.
3. WWL Badminton Marcovia Marki 16 pkt.
4. UKS Hubal Białystok 15 pkt.
5. Unia Bieruń 12 pkt.
6. KU AZS UM Łódź 12 pkt.
7. WKS Śląsk Wrocław 6 pkt.
8. OSSM-SMS Białystok 3 pkt.
9. KS Badminton Kobierzyce 0 pkt.



