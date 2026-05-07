Neverending Story oprawą tygodnia na świecie wg Ultras World

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
Ultras World wybrało oprawę zaprezentowaną przez kibiców Legii na meczu z Widzewem najlepszą na świecie w ostatnim tygodniu. Wyróżnionych zostało kilkanaście choreografii, w tym kilka prezentacji ze sceny afrykańskiej, ale na miejscu pierwszym nikt nie miał wątpliwości kto jest zdecydowanym numerem jeden. To choreografia "Neverending Story" z okazji 20-lecia Nieznanych Sprawców.

Wśród wyróżnień znalazła się prezentacja z okazji 34-lecia Les Butte Paillade Montpellier. Na trzeciej pozycji wyróżniono ex aequo choreografie Górnika i Rakowa z finału Pucharu Polski. Na drugim miejscu znalazły się choreografie dwóch ekip z Algierii - CR Belouizdad oraz USM Alger. Spośród afrykańskich ekip wyróżniono także Ittihad Tanger z Maroka oraz Zamalek SC i Al Ahly FC z Egiptu.

TOP10 wg Ultras World (28.04 - 4.05):
1. Legia Warszawa
2. CR Belouizdad / USM Alger (Algieria)
3. Górnik Zabrze / Raków Częstochowa
4. SCR Altach / LASK Linz (Austria)
5. Levski Sofia (Bułgaria)
6. PSG (Francja)
7. Ittihad Tanger (Maroko)
8. Arminia Bielefeld (Niemcy)
9. Montpellier HSC (Francja)
10. Zamalek SC / Al Ahly FC (Egipt)



