U-15: Powołania dla 6 legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 15, Piotr Klepczarek ogłosił powołania na Turniej Czterech Narodów. "Biało-czerwoni" zagrają z Finlandią (21 maja, 16:00, Nakło), Węgrami (22 maja, 16:00, Łabiszyn) i Słowacją (24 maja, 11:00, Sicienko). W kadrze znalazło się 6 zawodników Legii Warszawa: Jan Kaczorowski, Michał Kucała, Kacper Kwiatkowski, Cyprian Lipiński, Jan Nowicki i Aleks Szybalski.
Lista powołanych:
Essam Abdelhamid (PSV Eindhoven, Holandia), Antoni Balcer (Lech Poznań), Antoni Chojecki (Widzew Łódź), Mateusz Jadachowski (Zagłębie Lubin), Igor Kaczor (Górnik Zabrze), Jan Kaczorowski (Legia Warszawa), Yakub Kępiński-Senyonga (AS Roma, Włochy), Wiktor Kożuchowski (Jaguar Gdańsk), Michał Kucała (Legia Warszawa), Karol Kupczyk (Pogoń Szczecin), Kacper Kwiatkowski (Legia Warszawa), Cyprian Lipiński (Legia Warszawa), Antoni Miernik (Chelsea FC, Anglia), Jan Nowicki (Legia Warszawa), Michał Resmerowski (Pogoń Szczecin), Ksawery Słota (Piast Gliwice), David Sulewski (FC Bayern München, Niemcy), Martin Szczerbiński (Lechia Gdańsk), Aleks Szybalski (Legia Warszawa), Piotr Tobór (Górnik Zabrze), Wiktor Waloch (Śląsk Wrocław), Marcel Zdybał (FASE Szczecin)