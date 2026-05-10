Udany występ Wardaszki w UK Super Sevens Series

Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7 zakończyła udział w prestiżowym turnieju UK Super Sevens Series wielkim sukcesem, sięgając wraz z drużyną Hammerheads po zwycięstwo w całym turnieju. W reprezentacji wystąpiła Martyna Wardaszka z Legii.

– To było fantastyczne doświadczenie i możliwość rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Każdy taki wyjazd pozwala nam rozwijać się sportowo i poznawać nowe spojrzenie na Rugby 7. Chciałabym bardzo podziękować trenerowi reprezentacji Chrisowi Daviesowi za stworzenie takich możliwości oraz wspieranie naszego rozwoju poprzez udział w międzynarodowych projektach – podkreśliła Martyna Wardaszka.