MKS Dąbrowa Górnicza rywalem Legii

Legia Warszawa poznała rywala w pierwszej rundzie play-off. Rywalem mistrzów Polski będzie MKS Dąbrowa Górnicza, który zakwalifikował się przez fazę play-in. W decydującym spotkaniu 9. zespół Orlen Basket Ligi pokonał na wyjeździe ósmy Anwil Włocławek 87-84.

Pierwsze spotkanie legioniści rozegrają już w najbliższy czwartek o godz. 20:15 w Warszawie. Dwa dni później obie ekipy ponownie zagrają w hali na Bemowie, żeby we wtorek przenieść rywalizację na parkiet rywala.





W rundzie zasadniczej legioniści dwukrotnie wygrywali z MKS. W 14. kolejce rozbili rywali 84-63, a w niedawno rozegranym spotkaniu podopieczni Heiko Rannuli zwyciężyli 90-85 w Dąbrowie Górniczej.