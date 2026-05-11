Troje legionistów ze srebrem ME U-15

Szymon Cienciała (pierwszy z lewej)
Bodziach
Reprezentacja Polski do lat 15 w squasha zdobyła wicemistrzostwo Europy. Podczas turnieju w czeskiej Pradze, w naszej kadrze występowali zawodnicy Legii: Anna Jakubiec, Szymon Cienciała i Beniamin Morzyc. W finale Polacy przegrali z Anglikami 1-2. Nasi zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i w dużej mierze przyczynili się do zdobycia srebrnego medalu - gratulujemy!

Polacy w drodze do finału wygrali 6 meczów - z Danią (3-0), Norwegią (3-0), Niemcami (3-0), Izraelem (2-1), Hiszpanią (2-0) i Francją (2-1).

Wyniki legionistów:
Szymon Cienciała - Viktor Petersen (Dania) 3-0 (11-2, 11-2, 11-1)
Beniamin Morzyc - Adam Hendy (Norwegia) 3-0 (11-2, 11-1, 11-0)
Szymon Cienciała - Sverre Hessevik Francke (Norwegia) 3-0 (11-9, 11-3, 11-5)
Szymon Cienciała - Julian Hennrich (Niemcy) 3-0 (11-2, 11-2, 11-2)
Anna Jakubiec - Leonie Niefer (Niemcy) 3-0 (11-3, 11-4, 11-0)
Beniamin Morzyc - Asaf Fis (Izrael) 3-0 (11-4, 11-9, 11-4)
Anna Jakubiec - Naomi Wiegenfeld (Izrael) 2-3 (8-11, 12-10, 11-5, 9-11, 2-11)
Anna Jakubiec - Nerea Sastre (Hiszpania) 3-0 (11-3, 11-2, 11-8)
Beniamin Morzyc - Leon Solinhac (Francja) 3-0 (11-5, 11-7, 11-6)
Anna Jakubiec - Rafaella Guidoni (Francja) 3-1 (11-8, 9-11, 11-5, 11-2)
Beniamin Morzyc - Kylen Calder (Anglia) 0-3 (9-11, 8-11, 8-11)
Anna Jakubiec vs Esther Chak (Anglia) 0-3 (8-11, 9-11, 10-12)



