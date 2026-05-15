33. kolejka Ekstraklasy. Porażka Widzewa

Rozpoczęła się 33. kolejka Ekstraklasy. Na początek Zagłębie przegrało z Pogonią. Porażki doznał również Widzew. W sobotę ważny dla układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Motorem i Cracovią. Zajmująca aktualnie 7. miejsce w tabeli Wisła Płock zmierzy się z 4. Górnikiem. W niedzielę najciekawiej zapowiada się spotkanie Lechii z Legią. 

Na zakończenie kolejki Arka zagra z Termaliką. 

 

33. kolejka:

Zagłębie Lubin 0-1 Pogoń Szczecin
Korona Kielce 1-0 Widzew Łódź

Sobota, 16.05.
godz. 14:45 Motor Lublin - Cracovia (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Wisła Płock - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Radomiak Radom - Lech Poznań (C+ Sport 3)

Niedziela, 17.05.
godz. 12:15 Piast Gliwice - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 14:45 GKS Katowice - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)

Poniedziałek, 18.05.
godz. 19:00 Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Łowca talentów - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Po dzisiejszej wtopie z Koroną, rysuje się realna szansa na spadek Widzewa. 100 baniek z hakiem leci do rynsztoka. Już mrożę szampana.
Doszły mnie słuchy, że Papszun szuka stopera. Wiśniewski będzie do wzięcia za pół darmo lada chwila.

Maciej - 3 godziny temu, *.229.114

Zostało 5 kroków

1 najtrudniejszy to wygrana Legii z Lechią
2.Wygrana Pogoni lub remis z GKS

3,4. Strata punktów przez Wisłę i Radomiak w przynajmniej jednym meczu (a terminarz nie łatwy)

5. Nasza wygrana z Motorem

My wygrywamy z Motorem

Maciej - 3 godziny temu, *.229.114

@Maciej: no i porażka lub remis Zagłębia w ostatnim meczu z Jagą

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.stansat.pl

@Maciej: Na co 5 kroków? Chyba nie bredzisz o pucharach... Teraz nasze gwiazdy obstawiły wygraną Lechii, muszą sobie bonusy wypłacić, które ich ominęły.

Czuć piniądz - 4 godziny temu, *.98.171

Jadą w oponie piniążki z Łodzi do Warszawy? Czy w pudełkach po butach?

PiotrŻo(L)iborz - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl

Już walizka z premią dla Legionistów jedzie w złotym Bentleju z Łodzi, wiadomo, pomóc biednym jest dozwolona 😎

Czuć piniądz - 4 godziny temu, *.98.171

@PiotrŻo(L)iborz: Dareczek osobiście przelicza gotówkę.

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl

@PiotrŻo(L)iborz:

W sumie oni nam już niedawno konkretnie pomogli kupując od naszego golaska Kapuadiego za grubą kasę.

RM - 9 godzin temu, *.tpnet.pl

Fajnie jakby Papszun dał szansę młodym w tych dwóch meczach. Na puchary nie ma co liczyć, spaść już nie spadniemy, a ciekaw jestem jak zagraliby od początku Kovacik, Żewłakow, Leszczyński, Arreiol

L - 6 godzin temu, *.play.pl

@RM: Jak beda dobrzy to zagraja, w Legii maja grac najlepsi, a nie mlodzi bo mlodzi.

PS. Arreiol juz gral kilka spotkan od poczatku, Leszczynski tez. Mozna bylo zaspokoic ciekawosc :)

Kiwi 🥝 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl

@L: Leszczyński zagrał w Legii 2 mecze - w jednym dostał pierwszą połowę w drugim dwie minuty. Arreiol - 3 mecze w pierwszym składzie w ubiegłym roku plus 19 minut trzy miesiące temu… Biorąc pod uwagę, że nie gramy już o nic ja też chętnie bym ich znów obejrzał.

Su GRCHW - 3 godziny temu, *.182.118

@Kiwi 🥝: wciaz gramy o puchary 😉jesli gieksa w niedziele nie wygra... to puchary stana sie calkiem realne

xxL - 10 godzin temu, *.com.pl

dla Legii dzisiaj wazny mecz to nie ten widzewa, a zagłebia. jesli pogon wygra to choc iluzoryczne, ale jeszcze szanse sa na puchary. warunek taki ze zaglebie musi przegrac dwa ostatnie mecze, gks w dwoch meczach moze zdobyc maks 1pkt. oczywiscie przy dwoch wygranych Legii ;)

Wyrwikufel - 11 godzin temu, *.vectranet.pl

Nasze szanse na wygraną w Gdańsku wzrastają podczas kontuzji Rajovicia 💪 Ciekawy mecz będzie w Kielcach - naród wybrany znowu gra o pozostanie w E-klapie. Niech wygra lepszy, ale wiadomo, że smaczkiem byłby spadek ficefa 🤣

Wolfik - 12 godzin temu, *.play.pl

Ktoś z dwójki Widzew - Korona z dużym prawdopodobieństwem spadnie z ligi. Z ciekawością obejrzę dzisiejsze wieczorne spotkanie. Więcej szans daje kielczanom, ale wszystko jest możliwe.

bum - 13 godzin temu, *.02.net

Jeżeli korona wygra i my przegramy.... To widzewiacy będą znowu w strefie spadkowej 😁
Czy życzę im spadku? Oczywiście że TAK!!
Hahaha
Czy nam robi różnicę wygrać lub przegrać z Lechią?
Oczywiście że NIE....
Także do dzieła! 😁
Ale Rajovic nie zagra więc jest szansa nawet że wygramy i strzelimy jakieś bramki haha 😜

L - 12 godzin temu, *.play.pl

@bum:

"Ale Rajovic nie zagra więc jest szansa nawet że wygramy i strzelimy jakieś bramki haha"

Rajovic ma najwiecej goli w tym klubie i zagra, nic mu juz nie dolega.

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.stansat.pl

@bum: Weź, bo jarmułki im ze złości pospadają:)

