Ekstraklasa odrobiła zaległości. Lech i Jagiellonia w grze o mistrzostwo

Woytek
W środę odbyły się dwa zaległe mecze Ekstraklasy. W Gdyni Arka podzieliła się punktami z Górnikiem Zabrze, a w Częstochowie Raków uległ Jagiellonii Białystok. Tym samym Raków i Górnik straciły matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. W grze pozostaje jeszcze Jagiellonia, choć szanse na wyprzedzenie "Kolejorza" ma minimalne.

Remisowy wynik Arki z Górnikiem spowodował, że pewna utrzymania jest Legia Warszawa. Choć do znajdującej się w strefie spadkowej Lechii Gdańsk traci 5 punktów, to nawet jeżeli przegra dwa ostatnie mecze, to ze względu na układ spotkań innych kandydatów do spadku (bezpośrednie starcie Korony z Widzewem) i korzystny bilans z rywalami, nie ma matematycznych szans na spadek stołecznego klubu.

 

Wyniki zaległych spotkań:
Arka Gdynia 0-0 Górnik Zabrze
Raków Częstochowa 0-2 Jagiellonia Białystok

