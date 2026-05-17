Thompson: Nie możemy się rozluźnić

Race Thompson | fot. Bodziach
Hugollek, Mikołaj Ciura
- Ten mecz był dobry. Goście naprawdę nas sprawdzili, od startu grali bardzo fizycznie. Na początku nie odpowiedzieliśmy na to najlepiej, ale potem wróciliśmy na dobre tory i ostatecznie udało nam się wygrać. Myślę, że największą różnicą była fizyczność tego meczu. Wydaje mi się, że dwa dni temu to my byliśmy bardziej fizyczni, a dziś to oni nadali ton grze. Musieliśmy się dostosować do tego mentalnie i ostatecznie to zadziałało na naszą korzyść - powiedział po zwycięstwie w drugim spotkaniu z MKS-em Dąbrowa Górnicza Race Thompson.

- Czy to fizyczność była powodem, że wygraliśmy tylko różnicą 5 punktów? Tak, myślę, że to była główna różnica względem pierwszego meczu. Myślę, że gracze MKS-u wyszli gotowi do gry. Na pewno nie byli zadowoleni z wyniku poprzedniego meczu, co jest całkowicie zrozumiałe. Nikt nie będzie szczęśliwy po przegraniu spotkania w taki sposób. Dobrze na to zareagowali, ale my wytrzymaliśmy ich napór. Uważamy, że to dla nas dobry test dla nas przed dalszą częścią play-offów.

- Jakie będzie nasze nastawienie na trzeci mecz? Pełen gaz, bez odpuszczania. Nie możemy się rozluźnić. Naszym celem jest zdobycie mistrzostwa i to dopiero początek tej drogi. Będziemy dalej naciskać i starać się być najlepszą drużyną, jaką możemy być.

 



