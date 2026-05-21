III liga: Legia II Warszawa 0-3 Widzew II Łódź

Grająca w eksperymentalnym składzie Legia II Warszawa przegrała w meczu 33. kolejki III ligi w LTC z Widzewem II Łódź 0-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Ostatnie w tym sezonie spotkanie rozegrają 30 maja o godzinie 17, na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska.

W 13. minucie fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Jan Bienduga, piłkę przejął Leon Madej, minął bramkarza i posłał ją do siatki. W 38. minucie legioniści ponownie popełnili poważny błąd w rozegraniu przy własnej bramce, piłkę przejęli goście, pierwsze uderzenie trafiło w słupek, ale przy dobitce bezbłędny był Madej. W 71. minucie na 3-0 podwyższył Tomasz Bała.

III liga: Legia II Warszawa 0-3 (0-2) Widzew II Łódź

0-1 - 13' Leon Madej

0-2 - 38' Leon Madej

0-3 - 71' Tomasz Bała

Legia II: 1. Jan Bienduga, 6. Aleksander Wyganowski, 8. Maciej Saletra, 13. Erik Mikanowicz, 18. Jeremiah White, 21. Filip Jania, 23. Mateusz Lauryn, 24. Pascal Mozie, 25. Bartosz Korżyński, 26. Daniel Foks, 28. Filip Przybyłko



Widzew II: 33. Krzywański, 6. Zieleniecki, 7. Kołodziejczyk, 8. Madej, 9. Sołtysiński, 10. Przybułek, 13. Juśkiewicz, 21. Ratajczyk, 27. Tanżyna, 28. Kozłowski, 99. Bała

