Wyniki legionistów na turnieju LVK 2026 w Niemczech

W Niemczech odbył się turniej LVK 2026 w squasha, w którym bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy Legii. Kadra U-13 zdobyła brązowy medal. Indywidualnie Matylda Sokół wróciła z brązem, tuż za strefą medalową znalazł się Antoni Sokołowski.

Ostateczna klasyfikacja:
U-13: 4. Antoni Sokołowski, 5. Aleksander Paluchowski, 6. Mateusz Paluchowski, 11. Maciej Zagórski
U-13: 3. Matylda Sokół

Wyniki legionistów:
Matylda Sokół - Jessica Muller (Szwajcaria) 11-5, 11-4
Matylda Sokół - Mia Berkova (Czechy) 11-6, 11-3
1/2 finału: Matylda Sokół - Lea Gsell (Niemcy) 2-11, 5-11
O 3. miejsce: Matylda Sokół - Adela Branicka (Czechy) 11-4, 11-5

Aleksander Paluchowski - Paul Schiffczyk (Niemcy) 11-2, 11-5
Aleksander Paluchowski - Stepan Holmann (Czechy) 7-11, 11-7, 6-11
Aleksander Paluchowski - Jan Simek (Czechy) 11-7, 11-9
Aleksander Paluchowski - Mateusz Paluchowski 11-6, 11-8

Mateusz Paluchowski - Fidel Pavon Rodriguez (Szwajcaria) 11-8, 11-6
Mateusz Paluchowski - Maciej Zagórski 11-9, 12-10
Mateusz Paluchowski - Vitek Vizibla (Czechy) 11-8, 1-11, 5-11
Mateusz Paluchowski - Danylo Bukin (Niemcy) 11-7, 11-6
Mateusz Paluchowski - Aleksander Paluchowski 6-11, 8-11


Maciej Zagórski - Leevi Kuonen Quijo (Szwajcaria) 11-5, 11-3
Maciej Zagórski - Mateusz Paluchowski 9-11, 10-12
Maciej Zagórski - ELias Jung (Niemcy) 11-4, 11-2
Maciej Zagórski- David Ackermann (Szwajcaria) 10-12, 0-11
Maciej Zagórski - Antoni Urbański 11-6, 8-11, 11-5


Antoni Sokołowski - David Ackermann (Szwajcaria) 11-8, 11-7
Antoni Sokołowski - Denylo Bukin (Niemcy) 11-6, 11-4
1/2 finału: Antoni Sokołowski - Vitek Vizibla (Czechy) 11-7, 9-11, 2-11
O 3. miejsce: Antoni Sokołowski - Stepan Holmann (Czechy) 4-11, 5-11


