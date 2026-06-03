Frekwencja: Puchary znacznie zaniżyły średnią

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W sezonie 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 25 meczów, czyli o 1 mniej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 910 kibiców na mecz, co jest gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie - o 2800 osób na mecz. 

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Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 547 758. Jedno spotkanie odbyło się przy zamkniętej przez UEFA Żylecie (FK Aktobe).

Ekstraklasa

Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legię obejrzało w sumie blisko 400 tys. kibiców, co daje średnią 23 490 na mecz (o 1300 mniej niż w poprzednim sezonie). Wyższy wynik - średnio o 7,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. Drugie miejsce przypadło Górnikowi Zabrze (średnia 23 888 widzów).

Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 287 tys., co dało średnią 16 916 na mecz.

Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 34. kolejki Lech Poznań - Arka Gdynia - 41 598 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu Termaliki z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.

 

Najlepiej / najgorzej

Na 17 z 25 meczów rozegranych z kibicami przy Łazienkowskiej frekwencja przekraczała 20 tysięcy.

Najwięcej fanów zgromadził mecz z Widzewem Łódź, na który przyszło 28 103 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429.

​ Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach zasiadło 40 810 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz w Larnace - 4 102.

Europuchary

Na Legii odbyło się 7 meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji, na które w sumie przyszło ponad 129,7 tys. kibiców (w poprzednim sezonie 171 tys.).

Największą publiczność zgromadziła rywalizacja z Hibernian FC - 27 659 osób, a najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429 fanów.

Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz).

Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958  osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osób.

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W SEZONIE 2025/26:

drużynasuma u siebieśrednia u siebiesuma na wyjazdachśrednia na wyjazdach
Lech Poznań528 11631 066246 98814 529
Górnik Zabrze406 09323 888229 77513 516
Legia Warszawa399 33623 490287 57116 916
Pogoń Szczecin306 28418 017233 02813 708
Jagiellonia Białystok302 90017 818237 63413 978
Widzew Łódź293 13317 243241 18614 187
Lechia Gdańsk253 47914 911220 24112 955
Motor Lublin208 26412 251216 50412 736
GKS Katowice207 64912 215229 74713 515
Cracovia202 35711 903218 91712 877
Korona Kielce199 43911 732216 17412 716
Arka Gdynia180 38010 611266 70915 689
Radomiak Radom168 6619 921225 50413 265
Wisła Płock155 1659 127225 41813 260
Zagłębie Lubin109 4046 436208 58312 270
Raków Częstochowa90 8625 345233 64713 744
Piast Gliwice83 4774 910204 06412 004
Bruk-Bet Termalica Nieciecza64 4653 792217 77412 810

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W SEZONIE 2025/26:

FrekwencjaPrzeciwnikkolejkadatadzień
28 103Widzew ŁódźEkstraklasa, 31. kolejka01.05.2026, 20:30Piątek
27 659Hibernian FCLiga Konferencji, 4. runda eliminacyjna28.08.2025, 21:00Czwartek
27 432Motor LublinEkstraklasa, 34. kolejka23.05.2026, 17:30Sobota
27 019Radomiak RadomEkstraklasa, 8. kolejka14.09.2025, 14:45Niedziela
26 635Górnik ZabrzeEkstraklasa, 28. kolejka11.04.2026, 20:15Sobota
26 498Lech PoznańEkstraklasa, 13. kolejka26.10.2025, 20:15Niedziela
26 415Arka GdyniaEkstraklasa, 3. kolejka03.08.2025, 20:15Niedziela
25 127Pogoń SzczecinEkstraklasa, 10. kolejka28.09.2025, 17:30Niedziela
25 042Zagłębie LubinEkstraklasa, 29. kolejka17.04.2026, 20:30Piątek
24 884Jagiellonia BiałystokEkstraklasa, 6. kolejka24.09.2025, 21:00Środa
24 788Raków CzęstochowaEkstraklasa, 26. kolejka22.03.2026, 20:15Niedziela
23 673AEK LarnakaLiga Europy, 3. runda eliminacyjna14.08.2025, 21:00Czwartek
22 488GKS KatowiceEkstraklasa, 4. kolejka10.08.2025, 20:15Niedziela
22 205Bruk-Bet Termalica NiecieczaEkstraklasa, 15. kolejka09.11.2025, 14:45Niedziela
21 138Lechia GdańskEkstraklasa, 16. kolejka22.11.2025, 20:15Sobota
21 083CracoviaEkstraklasa, 24. kolejka08.03.2026, 20:15Niedziela
20 226Banik OstrawaLiga Europy, 2. runda eliminacyjna31.07.2025, 21:00Czwartek
18 741Pogoń SzczecinPuchar Polski, 1/16 finału30.10.2025, 21:00Czwartek
18 712Samsunspor KulübüLiga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka02.10.2025, 21:00Czwartek
18 378Wisła PłockEkstraklasa, 22. kolejka21.02.2026, 20:30Sobota
17 743Sparta PragaLiga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka27.11.2025, 21:00Czwartek
17 516Piast GliwiceEkstraklasa, 1. kolejka14.12.2025, 20:15Niedziela
14 585Korona KielceEkstraklasa, 19. kolejka01.02.2026, 17:30Niedziela
12 239FK AktobeLiga Europy, 1. runda eliminacyjna10.07.2025, 21:00Czwartek
9 429Lincoln Red Imps FCLiga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka18.12.2025, 21:00Czwartek
SUMA WIDZÓW:547 758
ŚREDNIA NA MECZ (25):21 910

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W SEZONIE 2025/26:

FrekwencjaPrzeciwnikkolejkadatadzień
40 810Lech PoznańEkstraklasa, 30. kolejka26.04.2026, 17:30Niedziela
40 368Lech PoznańSuperpuchar Polski, Finał13.07.2025, 18:00Niedziela
35 000Lechia GdańskEkstraklasa, 33. kolejka17.05.2026, 17:30Niedziela
26 501Górnik ZabrzeEkstraklasa, 11. kolejka05.10.2025, 20:15Niedziela
20 602Pogoń SzczecinEkstraklasa, 27. kolejka06.04.2026, 17:30Poniedziałek
20 048Jagiellonia BiałystokEkstraklasa, 23. kolejka01.03.2026, 14:45Niedziela
18 958Hibernian FCLiga Konferencji, 4. runda eliminacyjna21.08.2025, 21:00Czwartek
17 897Widzew ŁódźEkstraklasa, 14. kolejka02.11.2025, 20:15Niedziela
15 200Motor LublinEkstraklasa, 17. kolejka01.12.2025, 19:00Poniedziałek
15 047Banik OstrawaLiga Europy, 2. runda eliminacyjna24.07.2025, 19:00Czwartek
14 279GKS KatowiceEkstraklasa, 21. kolejka13.02.2026, 20:30Piątek
14 256Wisła PłockEkstraklasa, 5. kolejka17.08.2025, 20:15Niedziela
14 016CracoviaEkstraklasa, 7. kolejka31.08.2025, 20:15Niedziela
13 952Korona KielceEkstraklasa, 2. kolejka27.07.2025, 20:15Niedziela
13 936Szachtar DonieckLiga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka23.10.2025, 18:45Czwartek
13 902Radomiak RadomEkstraklasa, 25. kolejka13.03.2026, 20:30Piątek
13 106Zagłębie LubinEkstraklasa, 12. kolejka19.10.2025, 17:30Niedziela
12 497Arka GdyniaEkstraklasa, 20. kolejka07.02.2026, 14:45Sobota
12 190FK AktobeLiga Europy, 1. runda eliminacyjna17.07.2025, 18:00Czwartek
8 500FC Noah ErywańLiga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka11.12.2025, 18:45Czwartek
8 000NK CeljeLiga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka06.11.2025, 18:45Czwartek
5 500Raków CzęstochowaEkstraklasa, 9. kolejka20.09.2025, 20:15Sobota
5 410Piast GliwiceEkstraklasa, 18. kolejka06.12.2025, 20:15Sobota
4 595Bruk-Bet Termalica NiecieczaEkstraklasa, 32. kolejka10.05.2026, 17:30Niedziela
4 102AEK LarnakaLiga Europy, 3. runda eliminacyjna07.08.2025, 18:30Czwartek
SUMA WIDZÓW:408 672
ŚREDNIA NA MECZ (25):16 347

Piłkarska niedziela

10 z 25 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę, a 20 z nich zaczęło się po godzinie 20. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w niedziele - 11 razy.

Dni meczów w Warszawie
Środa - 1
Czwartek - 8
Piątek - 2 
Sobota - 4 
Niedziela - 10

Godziny meczów w Warszawie
21:00 - 9
20:15 - 8
20:30 - 3
17:30 - 3
14:45 - 2

Dni meczów poza Warszawą
Poniedziałek - 2 
Czwartek - 7
Piątek - 2
Sobota - 3
Niedziela - 11

Godziny meczów poza Warszawą
20:15 - 7
17:30 - 5
18:45 - 3
18:00 - 2
14:45 - 2
19:00 - 2
20:30 - 2
21:00 - 1
18:30 - 1

W sumie 30% spotkań rozpoczęło się o godz. 17:30.

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Frekwencja w sezonie 2018/19
Frekwencja w sezonie 2017/18
Frekwencja w sezonie 2016/17
Frekwencja w sezonie 2015/16
Frekwencja w sezonie 2014/15


SONDAOcena Legii za sezon 2025/26 to:



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Komentarze (2)

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Wyrwikufel - 5 minut temu, *.vectranet.pl

Szanowna Redakcjo, najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 30. kolejki lech poznań - Legia Warszawa 40.810 a nie na lech-arka.

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Woytek (Legionisci.com) - 19 sekund temu, *.orange.pl

@Wyrwikufel: nieprawda.

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