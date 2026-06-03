Frekwencja: Puchary znacznie zaniżyły średnią

W sezonie 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 25 meczów, czyli o 1 mniej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 910 kibiców na mecz, co jest gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie - o 2800 osób na mecz.

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Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 547 758. Jedno spotkanie odbyło się przy zamkniętej przez UEFA Żylecie (FK Aktobe).

Ekstraklasa

​ Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legię obejrzało w sumie blisko 400 tys. kibiców, co daje średnią 23 490 na mecz (o 1300 mniej niż w poprzednim sezonie). Wyższy wynik - średnio o 7,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. Drugie miejsce przypadło Górnikowi Zabrze (średnia 23 888 widzów).

​ Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 287 tys., co dało średnią 16 916 na mecz.

​ Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 34. kolejki Lech Poznań - Arka Gdynia - 41 598 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu Termaliki z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.





Najlepiej / najgorzej

​ Na 17 z 25 meczów rozegranych z kibicami przy Łazienkowskiej frekwencja przekraczała 20 tysięcy.

​ Najwięcej fanów zgromadził mecz z Widzewem Łódź, na który przyszło 28 103 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429.

​ Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach zasiadło 40 810 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz w Larnace - 4 102.

Europuchary

​ Na Legii odbyło się 7 meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji, na które w sumie przyszło ponad 129,7 tys. kibiców (w poprzednim sezonie 171 tys.).

​ Największą publiczność zgromadziła rywalizacja z Hibernian FC - 27 659 osób, a najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429 fanów.

​ Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz).

​ Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osób.

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W SEZONIE 2025/26:

drużyna suma u siebie średnia u siebie suma na wyjazdach średnia na wyjazdach Lech Poznań 528 116 31 066 246 988 14 529 Górnik Zabrze 406 093 23 888 229 775 13 516 Legia Warszawa 399 336 23 490 287 571 16 916 Pogoń Szczecin 306 284 18 017 233 028 13 708 Jagiellonia Białystok 302 900 17 818 237 634 13 978 Widzew Łódź 293 133 17 243 241 186 14 187 Lechia Gdańsk 253 479 14 911 220 241 12 955 Motor Lublin 208 264 12 251 216 504 12 736 GKS Katowice 207 649 12 215 229 747 13 515 Cracovia 202 357 11 903 218 917 12 877 Korona Kielce 199 439 11 732 216 174 12 716 Arka Gdynia 180 380 10 611 266 709 15 689 Radomiak Radom 168 661 9 921 225 504 13 265 Wisła Płock 155 165 9 127 225 418 13 260 Zagłębie Lubin 109 404 6 436 208 583 12 270 Raków Częstochowa 90 862 5 345 233 647 13 744 Piast Gliwice 83 477 4 910 204 064 12 004 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 64 465 3 792 217 774 12 810

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W SEZONIE 2025/26:



Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 28 103 Widzew Łódź Ekstraklasa, 31. kolejka 01.05.2026, 20:30 Piątek 27 659 Hibernian FC Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna 28.08.2025, 21:00 Czwartek 27 432 Motor Lublin Ekstraklasa, 34. kolejka 23.05.2026, 17:30 Sobota 27 019 Radomiak Radom Ekstraklasa, 8. kolejka 14.09.2025, 14:45 Niedziela 26 635 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 28. kolejka 11.04.2026, 20:15 Sobota 26 498 Lech Poznań Ekstraklasa, 13. kolejka 26.10.2025, 20:15 Niedziela 26 415 Arka Gdynia Ekstraklasa, 3. kolejka 03.08.2025, 20:15 Niedziela 25 127 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 10. kolejka 28.09.2025, 17:30 Niedziela 25 042 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 29. kolejka 17.04.2026, 20:30 Piątek 24 884 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 6. kolejka 24.09.2025, 21:00 Środa 24 788 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 26. kolejka 22.03.2026, 20:15 Niedziela 23 673 AEK Larnaka Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 14.08.2025, 21:00 Czwartek 22 488 GKS Katowice Ekstraklasa, 4. kolejka 10.08.2025, 20:15 Niedziela 22 205 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ekstraklasa, 15. kolejka 09.11.2025, 14:45 Niedziela 21 138 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 16. kolejka 22.11.2025, 20:15 Sobota 21 083 Cracovia Ekstraklasa, 24. kolejka 08.03.2026, 20:15 Niedziela 20 226 Banik Ostrawa Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 31.07.2025, 21:00 Czwartek 18 741 Pogoń Szczecin Puchar Polski, 1/16 finału 30.10.2025, 21:00 Czwartek 18 712 Samsunspor Kulübü Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka 02.10.2025, 21:00 Czwartek 18 378 Wisła Płock Ekstraklasa, 22. kolejka 21.02.2026, 20:30 Sobota 17 743 Sparta Praga Liga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka 27.11.2025, 21:00 Czwartek 17 516 Piast Gliwice Ekstraklasa, 1. kolejka 14.12.2025, 20:15 Niedziela 14 585 Korona Kielce Ekstraklasa, 19. kolejka 01.02.2026, 17:30 Niedziela 12 239 FK Aktobe Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 10.07.2025, 21:00 Czwartek 9 429 Lincoln Red Imps FC Liga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka 18.12.2025, 21:00 Czwartek SUMA WIDZÓW: 547 758 ŚREDNIA NA MECZ (25): 21 910

FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W SEZONIE 2025/26:

Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 40 810 Lech Poznań Ekstraklasa, 30. kolejka 26.04.2026, 17:30 Niedziela 40 368 Lech Poznań Superpuchar Polski, Finał 13.07.2025, 18:00 Niedziela 35 000 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 33. kolejka 17.05.2026, 17:30 Niedziela 26 501 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 11. kolejka 05.10.2025, 20:15 Niedziela 20 602 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 27. kolejka 06.04.2026, 17:30 Poniedziałek 20 048 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 23. kolejka 01.03.2026, 14:45 Niedziela 18 958 Hibernian FC Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna 21.08.2025, 21:00 Czwartek 17 897 Widzew Łódź Ekstraklasa, 14. kolejka 02.11.2025, 20:15 Niedziela 15 200 Motor Lublin Ekstraklasa, 17. kolejka 01.12.2025, 19:00 Poniedziałek 15 047 Banik Ostrawa Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 24.07.2025, 19:00 Czwartek 14 279 GKS Katowice Ekstraklasa, 21. kolejka 13.02.2026, 20:30 Piątek 14 256 Wisła Płock Ekstraklasa, 5. kolejka 17.08.2025, 20:15 Niedziela 14 016 Cracovia Ekstraklasa, 7. kolejka 31.08.2025, 20:15 Niedziela 13 952 Korona Kielce Ekstraklasa, 2. kolejka 27.07.2025, 20:15 Niedziela 13 936 Szachtar Donieck Liga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka 23.10.2025, 18:45 Czwartek 13 902 Radomiak Radom Ekstraklasa, 25. kolejka 13.03.2026, 20:30 Piątek 13 106 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 12. kolejka 19.10.2025, 17:30 Niedziela 12 497 Arka Gdynia Ekstraklasa, 20. kolejka 07.02.2026, 14:45 Sobota 12 190 FK Aktobe Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 17.07.2025, 18:00 Czwartek 8 500 FC Noah Erywań Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka 11.12.2025, 18:45 Czwartek 8 000 NK Celje Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka 06.11.2025, 18:45 Czwartek 5 500 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 9. kolejka 20.09.2025, 20:15 Sobota 5 410 Piast Gliwice Ekstraklasa, 18. kolejka 06.12.2025, 20:15 Sobota 4 595 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ekstraklasa, 32. kolejka 10.05.2026, 17:30 Niedziela 4 102 AEK Larnaka Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 07.08.2025, 18:30 Czwartek SUMA WIDZÓW: 408 672 ŚREDNIA NA MECZ (25): 16 347

Piłkarska niedziela

10 z 25 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę, a 20 z nich zaczęło się po godzinie 20. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w niedziele - 11 razy.

Dni meczów w Warszawie

Środa - 1

Czwartek - 8

Piątek - 2

Sobota - 4

Niedziela - 10

Godziny meczów w Warszawie

21:00 - 9

20:15 - 8

20:30 - 3

17:30 - 3

14:45 - 2

Dni meczów poza Warszawą

Poniedziałek - 2

Czwartek - 7

Piątek - 2

Sobota - 3

Niedziela - 11

Godziny meczów poza Warszawą

20:15 - 7

17:30 - 5

18:45 - 3

18:00 - 2

14:45 - 2

19:00 - 2

20:30 - 2

21:00 - 1

18:30 - 1

W sumie 30% spotkań rozpoczęło się o godz. 17:30.

Materiały archiwalne:

Frekwencja w sezonie 2024/25

Frekwencja w sezonie 2023/24

Frekwencja w sezonie 2022/23

Frekwencja w sezonie 2021/22

Frekwencja w sezonie 2019/20

Frekwencja w sezonie 2018/19

Frekwencja w sezonie 2017/18

Frekwencja w sezonie 2016/17

Frekwencja w sezonie 2015/16

Frekwencja w sezonie 2014/15