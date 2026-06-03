Frekwencja: Puchary znacznie zaniżyły średnią

W sezonie 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 25 meczów, czyli o 1 mniej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 910 kibiców na mecz, co jest gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie - o 2800 osób na mecz.
Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 547 758. Jedno spotkanie odbyło się przy zamkniętej przez UEFA Żylecie (FK Aktobe).
Ekstraklasa
Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legię obejrzało w sumie blisko 400 tys. kibiców, co daje średnią 23 490 na mecz (o 1300 mniej niż w poprzednim sezonie). Wyższy wynik - średnio o 7,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. Drugie miejsce przypadło Górnikowi Zabrze (średnia 23 888 widzów).
Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 287 tys., co dało średnią 16 916 na mecz.
Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 34. kolejki Lech Poznań - Arka Gdynia - 41 598 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu Termaliki z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.
Najlepiej / najgorzej
Na 17 z 25 meczów rozegranych z kibicami przy Łazienkowskiej frekwencja przekraczała 20 tysięcy.
Najwięcej fanów zgromadził mecz z Widzewem Łódź, na który przyszło 28 103 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429.
Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach zasiadło 40 810 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz w Larnace - 4 102.
Europuchary
Na Legii odbyło się 7 meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji, na które w sumie przyszło ponad 129,7 tys. kibiców (w poprzednim sezonie 171 tys.).
Największą publiczność zgromadziła rywalizacja z Hibernian FC - 27 659 osób, a najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429 fanów.
Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz).
Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osób.
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W SEZONIE 2025/26:
|drużyna
|suma u siebie
|średnia u siebie
|suma na wyjazdach
|średnia na wyjazdach
|Lech Poznań
|528 116
|31 066
|246 988
|14 529
|Górnik Zabrze
|406 093
|23 888
|229 775
|13 516
|Legia Warszawa
|399 336
|23 490
|287 571
|16 916
|Pogoń Szczecin
|306 284
|18 017
|233 028
|13 708
|Jagiellonia Białystok
|302 900
|17 818
|237 634
|13 978
|Widzew Łódź
|293 133
|17 243
|241 186
|14 187
|Lechia Gdańsk
|253 479
|14 911
|220 241
|12 955
|Motor Lublin
|208 264
|12 251
|216 504
|12 736
|GKS Katowice
|207 649
|12 215
|229 747
|13 515
|Cracovia
|202 357
|11 903
|218 917
|12 877
|Korona Kielce
|199 439
|11 732
|216 174
|12 716
|Arka Gdynia
|180 380
|10 611
|266 709
|15 689
|Radomiak Radom
|168 661
|9 921
|225 504
|13 265
|Wisła Płock
|155 165
|9 127
|225 418
|13 260
|Zagłębie Lubin
|109 404
|6 436
|208 583
|12 270
|Raków Częstochowa
|90 862
|5 345
|233 647
|13 744
|Piast Gliwice
|83 477
|4 910
|204 064
|12 004
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|64 465
|3 792
|217 774
|12 810
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W SEZONIE 2025/26:
|Frekwencja
|Przeciwnik
|kolejka
|data
|dzień
|28 103
|Widzew Łódź
|Ekstraklasa, 31. kolejka
|01.05.2026, 20:30
|Piątek
|27 659
|Hibernian FC
|Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna
|28.08.2025, 21:00
|Czwartek
|27 432
|Motor Lublin
|Ekstraklasa, 34. kolejka
|23.05.2026, 17:30
|Sobota
|27 019
|Radomiak Radom
|Ekstraklasa, 8. kolejka
|14.09.2025, 14:45
|Niedziela
|26 635
|Górnik Zabrze
|Ekstraklasa, 28. kolejka
|11.04.2026, 20:15
|Sobota
|26 498
|Lech Poznań
|Ekstraklasa, 13. kolejka
|26.10.2025, 20:15
|Niedziela
|26 415
|Arka Gdynia
|Ekstraklasa, 3. kolejka
|03.08.2025, 20:15
|Niedziela
|25 127
|Pogoń Szczecin
|Ekstraklasa, 10. kolejka
|28.09.2025, 17:30
|Niedziela
|25 042
|Zagłębie Lubin
|Ekstraklasa, 29. kolejka
|17.04.2026, 20:30
|Piątek
|24 884
|Jagiellonia Białystok
|Ekstraklasa, 6. kolejka
|24.09.2025, 21:00
|Środa
|24 788
|Raków Częstochowa
|Ekstraklasa, 26. kolejka
|22.03.2026, 20:15
|Niedziela
|23 673
|AEK Larnaka
|Liga Europy, 3. runda eliminacyjna
|14.08.2025, 21:00
|Czwartek
|22 488
|GKS Katowice
|Ekstraklasa, 4. kolejka
|10.08.2025, 20:15
|Niedziela
|22 205
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|Ekstraklasa, 15. kolejka
|09.11.2025, 14:45
|Niedziela
|21 138
|Lechia Gdańsk
|Ekstraklasa, 16. kolejka
|22.11.2025, 20:15
|Sobota
|21 083
|Cracovia
|Ekstraklasa, 24. kolejka
|08.03.2026, 20:15
|Niedziela
|20 226
|Banik Ostrawa
|Liga Europy, 2. runda eliminacyjna
|31.07.2025, 21:00
|Czwartek
|18 741
|Pogoń Szczecin
|Puchar Polski, 1/16 finału
|30.10.2025, 21:00
|Czwartek
|18 712
|Samsunspor Kulübü
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka
|02.10.2025, 21:00
|Czwartek
|18 378
|Wisła Płock
|Ekstraklasa, 22. kolejka
|21.02.2026, 20:30
|Sobota
|17 743
|Sparta Praga
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka
|27.11.2025, 21:00
|Czwartek
|17 516
|Piast Gliwice
|Ekstraklasa, 1. kolejka
|14.12.2025, 20:15
|Niedziela
|14 585
|Korona Kielce
|Ekstraklasa, 19. kolejka
|01.02.2026, 17:30
|Niedziela
|12 239
|FK Aktobe
|Liga Europy, 1. runda eliminacyjna
|10.07.2025, 21:00
|Czwartek
|9 429
|Lincoln Red Imps FC
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka
|18.12.2025, 21:00
|Czwartek
|SUMA WIDZÓW:
|547 758
|ŚREDNIA NA MECZ (25):
|21 910
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W SEZONIE 2025/26:
|Frekwencja
|Przeciwnik
|kolejka
|data
|dzień
|40 810
|Lech Poznań
|Ekstraklasa, 30. kolejka
|26.04.2026, 17:30
|Niedziela
|40 368
|Lech Poznań
|Superpuchar Polski, Finał
|13.07.2025, 18:00
|Niedziela
|35 000
|Lechia Gdańsk
|Ekstraklasa, 33. kolejka
|17.05.2026, 17:30
|Niedziela
|26 501
|Górnik Zabrze
|Ekstraklasa, 11. kolejka
|05.10.2025, 20:15
|Niedziela
|20 602
|Pogoń Szczecin
|Ekstraklasa, 27. kolejka
|06.04.2026, 17:30
|Poniedziałek
|20 048
|Jagiellonia Białystok
|Ekstraklasa, 23. kolejka
|01.03.2026, 14:45
|Niedziela
|18 958
|Hibernian FC
|Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna
|21.08.2025, 21:00
|Czwartek
|17 897
|Widzew Łódź
|Ekstraklasa, 14. kolejka
|02.11.2025, 20:15
|Niedziela
|15 200
|Motor Lublin
|Ekstraklasa, 17. kolejka
|01.12.2025, 19:00
|Poniedziałek
|15 047
|Banik Ostrawa
|Liga Europy, 2. runda eliminacyjna
|24.07.2025, 19:00
|Czwartek
|14 279
|GKS Katowice
|Ekstraklasa, 21. kolejka
|13.02.2026, 20:30
|Piątek
|14 256
|Wisła Płock
|Ekstraklasa, 5. kolejka
|17.08.2025, 20:15
|Niedziela
|14 016
|Cracovia
|Ekstraklasa, 7. kolejka
|31.08.2025, 20:15
|Niedziela
|13 952
|Korona Kielce
|Ekstraklasa, 2. kolejka
|27.07.2025, 20:15
|Niedziela
|13 936
|Szachtar Donieck
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka
|23.10.2025, 18:45
|Czwartek
|13 902
|Radomiak Radom
|Ekstraklasa, 25. kolejka
|13.03.2026, 20:30
|Piątek
|13 106
|Zagłębie Lubin
|Ekstraklasa, 12. kolejka
|19.10.2025, 17:30
|Niedziela
|12 497
|Arka Gdynia
|Ekstraklasa, 20. kolejka
|07.02.2026, 14:45
|Sobota
|12 190
|FK Aktobe
|Liga Europy, 1. runda eliminacyjna
|17.07.2025, 18:00
|Czwartek
|8 500
|FC Noah Erywań
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka
|11.12.2025, 18:45
|Czwartek
|8 000
|NK Celje
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka
|06.11.2025, 18:45
|Czwartek
|5 500
|Raków Częstochowa
|Ekstraklasa, 9. kolejka
|20.09.2025, 20:15
|Sobota
|5 410
|Piast Gliwice
|Ekstraklasa, 18. kolejka
|06.12.2025, 20:15
|Sobota
|4 595
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|Ekstraklasa, 32. kolejka
|10.05.2026, 17:30
|Niedziela
|4 102
|AEK Larnaka
|Liga Europy, 3. runda eliminacyjna
|07.08.2025, 18:30
|Czwartek
|SUMA WIDZÓW:
|408 672
|ŚREDNIA NA MECZ (25):
|16 347
Piłkarska niedziela
10 z 25 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę, a 20 z nich zaczęło się po godzinie 20. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w niedziele - 11 razy.
Dni meczów w Warszawie
Środa - 1
Czwartek - 8
Piątek - 2
Sobota - 4
Niedziela - 10
Godziny meczów w Warszawie
21:00 - 9
20:15 - 8
20:30 - 3
17:30 - 3
14:45 - 2
Dni meczów poza Warszawą
Poniedziałek - 2
Czwartek - 7
Piątek - 2
Sobota - 3
Niedziela - 11
Godziny meczów poza Warszawą
20:15 - 7
17:30 - 5
18:45 - 3
18:00 - 2
14:45 - 2
19:00 - 2
20:30 - 2
21:00 - 1
18:30 - 1
W sumie 30% spotkań rozpoczęło się o godz. 17:30.
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Frekwencja w sezonie 2018/19
Frekwencja w sezonie 2017/18
Frekwencja w sezonie 2016/17
Frekwencja w sezonie 2015/16
Frekwencja w sezonie 2014/15