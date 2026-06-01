Wyniki 34. kolejki III ligi. Koniec sezonu

W weekend rozegrano mecze 34. kolejki III ligi. Legia II Warszawa gładko wygrała ze spadającym z ligi Zniczem Biała Piska. Drugie miejsce zajął ŁKS ŁKS Łomża i to on zagra w barażach o drugą ligę.

Na trzeciej pozycji, z taką samą liczbą punktów, uplasowała się Warta Sieradz, która przez większą część sezonu walczyła z Legią o miejsce nr 1. W przyszłym sezonie Legia II grać będzie w 2. lidze.





Wyniki 34. kolejki:

Broń Radom 0-1 (0-1) Warta Sieradz

GKS Wikielec 2-1 (2-1) KS CK Troszyn

Jagiellonia II Białystok 1-1 (0-0) KS Wasilków

Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-0 Olimpia Elbląg

ŁKS Łomża 2-1 (1-0) Mławianka Mława

Widzew II Łódź 2-1 (1-1) Ząbkovia Ząbki

Wigry Suwałki 3-2 (2-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Wisła II Płock 4-1 (1-0) GKS Bełchatów

Znicz Biała Piska 0-3 (0-1) Legia II Warszawa



