27. urodziny Race Thompsona

Dzisiaj Race Thompson świętuje 27. urodziny. Podopieczny Heiko Rannuli trafił do Legii przed rozpoczęciem obecnego sezonu i szybko pokazał się z bardzo dobrej strony. W obecnym sezonie rozegrał 33 mecze w barwach naszego klubu zarówno na krajowych, jak i europejskich parkietach. Biorąc pod uwagę Orlen Basket Ligę, przebywał na boisku przez 23 minuty i w tym czasie notował śr. 12 pkt. (59,5% skuteczności z gry), 6,1 zbiórek, 1,1 asysty, 1,0 blok oraz 0,8 przechwytu.

REKLAMA

Z okazji urodzin życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także wielu sukcesów z Legią Warszawa oraz w życiu prywatnym.