Cennik i harmonogram sprzedaży biletów na finały play-off

Koszykarze Legii Warszawa w poniedziałek, 8 czerwca rozpoczną rywalizację w finale play-off Orlen Basket Ligi w sezonie 2025/26 z Zastalem Zielona Góra. Dwa pierwsze mecze rozegrane zostaną w hali OSiR Bemowo o godzinie 20:15. Rywalizacja o mistrzostwo Polski toczyć się będzie do czterech wygranych.

Sprzedaż biletów na oba mecze finałowe rozpoczniemy w środę, 3 czerwca o godzinie 12:00. Pierwszeństwo zakupu biletów na oba mecze, będą mieli posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2025/26. Osoby te będą mogły zakupić bilety od środy od godziny 12:00 - należy podać numer karnetu (w polu "kod dostępowy"). Karneciarze mogą liczyć na 20-procentową zniżkę - ta naliczy się po wpisaniu nr karnetu.

W drugim etapie sprzedaży biletów, która rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca o 10:00, kupić bilety będą mogli kibice, którzy byli na naszych meczach w fazie play-off (należy wpisać kod biletu). Otwarta sprzedaż rozpocznie się w czwartek o 19:00.

Harmonogram sprzedaży:

03.06 (ŚR) g. 12:00 Początek sprzedaży dla posiadaczy karnetów

04.06 (CZ) g. 10:00 Sprzedaż dla osób z biletami na mecze play-off

04.06 (CZ) g. 19:00 Początek otwartej sprzedaży

Cennik biletów na mecze finałowe play-off:

Kat. czarna (rodzinna): 70 zł (ulgowy), 80 zł (normalny)

Kat. zielona: 95 zł (ulgowy), 105 zł (normalny)

Kat. biała: 105 zł (ulgowy), 115 zł (normalny)

Kat. czerwona: 115 zł (ulgowy), 125 zł (normalny)

Kat. Premium: 159 zł (ulgowy), 189 zł (normalny)

Kat. VIP: 349 zł (ulgowy), 499 zł (normalny)

Kat. VIP II: 249 zł (ulgowy), 350 zł (normalny)

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

Terminy meczów finałowych:

08.06 (PN) g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

10.06 (ŚR) g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

13.06 (SO) g. 19:00 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

15.06 (PN) g. 20:15 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

ew. kolejne mecze:

17.06 (ŚR) g. 20:15 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

19.06 (PT) g. 20:15 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

21.06 (ND) g. 19:00 Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra

Autor: Marcin Bodziachowski