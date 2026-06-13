Znamy szczegóły sprzedaży karnetów. Ceny bez zmian, start już w środę

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Potwierdzają się nasze informacje sprzed miesiąca, dotyczące karnetów na nadchodzący sezon. Podobnie jak rok temu, Legia Warszawa udostępni do sprzedaży pulę 7500 karnetów, a ceny pozostaną bez zmian. Sprzedaż ma rozpocząć się w najbliższą środę. Ponadto kibice będą mogli skorzystać z modelu subskrypcyjnego, który funkcjonował już w poprzednim sezonie. 

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Ceny z poprzedniego sezonu:
Żyleta - 399 zł
Rodzinna - 501 zł
Strefa I - 832 zł
Strefa 2 - 628 zł

Od 1 lipca cena karnetu będzie rosła o 10% w każdym kolejnym tygodniu.

 

W ubiegłym sezonie stadion przy Łazienkowskiej był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem w Ekstraklasie. 17 spotkań ligowych Legii obejrzało łącznie blisko 400 tysięcy kibiców, co daje średnią 23 490 widzów na mecz (o 1300 mniej niż rok wcześniej). Wyższy wynik – średnio o 7,5 tysiąca – osiągnął Lech Poznań, a drugie miejsce w zestawieniu przypadło Górnikowi Zabrze (średnia 23 888 widzów).

Jeśli chodzi o konkretne spotkania, najwyższą frekwencję zanotowaliśmy na klasyku z Widzewem Łódź, gdzie na trybunach stawiło się 28 103 fanów. Najmniej osób – jedynie 9429 – obejrzało z kolei starcie w europejskich pucharach przeciwko Lincoln Red Imps FC.

 Analiza frekwencji w sezonie 2025/2026


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