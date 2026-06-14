Pytlowany mistrzem Polski!

W Lublinie rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Polski w squasha, podczas których dwóch zawodników Legii awansowało do półfinałów. Mistrzem Polski w roku 2026 został Jakub Pytlowany, który w sobotnim finale pokonał Filipa Jarotę 3-1.



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Jan Samborski mecz o finał przegrał z Jarotą 2-3, a później także 2-3 przegrał walkę o brąz z Leonem Krysiakiem. Dziesiąte miejsce zajął Dominik Mozer, 15. Paweł Mienkus, 16. Michał Sienkiewicz.

Wyniki legionistów:

Jakub Pytlowany - Maciej Brzeski 3-0 (11-2, 11-4, 11-2)

Jakub Pytlowany - Mikołaj Krzyżaniak 3-0 (11-0, 11-8, 11-2)

Jakub Pytlowany - Przemysław Atras 3-0 (11-5, 11-1, 11-2)

Jakub Pytlowany - Marcin Sikorski 3-2 (10-12, 9-11, 11-1, 11-2, 11-5)

1/2 finału: Jakub Pytlowany - Leon Krysiak 3-1 (11-8, 6-11, 11-5, 11-4)

Finał: Jakub Pytlowany - Filip Jarota 3-1 (15-17, 11-7, 12-10, 11-9)





Jan Samborski - Maciej Godula 3-0 (11-2, 11-2, 11-3)

Jan Samborski - Franciszek Michniewicz 3-1 (11-3, 11-6, 9-11, 11-9)

Jan Samborski - Dariusz Filipowski 3-0 (11-3, 12-10, 11-6)

Jan Samborski - Kajetan Lipski 3-0 (11-4, 11-2, 11-4)

1/2 finału: Jan Samborski - Filip Jarota 2-3 (6-11, 14-12, 12-10, 7-11, 7-11)

O 3. miejsce: Jan Samborski - Leon Krysiak 2-3 (3-11, 4-11, 11-4, 11-9, 8-11)