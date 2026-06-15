Legia Mobile startuje w środę

W najbliższą środę, 17 czerwca, Legia Warszawa oficjalnie uruchomi własną sieć komórkową – Legia Mobile. Usługa będzie funkcjonować jako wirtualny operator (MVNO), co oznacza, że zaoferuje pełen standard łączności bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami czy zobowiązaniami. O planach wdrożenia tego projektu publikowaliśmy już pierwsze informacje w marcu.

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Głównym wyróżnikiem oferty przygotowanej dla społeczności z Łazienkowskiej ma być mechanizm „gol = gigabajt”. W praktyce oznacza to, że każda bramka zdobyta przez pierwszą drużynę Legii Warszawa automatycznie powiększy pakiet danych aktywnych użytkowników o dodatkowy 1 GB darmowego internetu.



Plany taryfowe i pakiety

Na start operator zaoferuje trzy podstawowe plany rozliczane w cyklu 30-dniowym:

Debiutant – 20 zł za 30 dni (10 GB podstawy + 1 GB za każdy gol Legii)

Kapitan – 30 zł za 30 dni (30 GB podstawy + 1 GB za każdy gol Legii)

Legenda – 40 zł za 30 dni (100 GB podstawy + 1 GB za każdy gol Legii)





W późniejszym terminie do oferty ma dołączyć limitowana opcja premium pod nazwą Legia VIP 1916. Będzie ona obejmować nielimitowany dostęp do usług oraz dedykowany numer telefonu zawierający w rok założenia klubu.

Warto dodać, że w ramach startującej równolegle kampanii „Jednym Głosem”, osoby decydujące się na zakup karnetu lub subskrypcji na sezon 2026/2027 otrzymają specjalny voucher. Pozwoli on na korzystanie z sieci Legia Mobile przez pierwsze trzy miesiące za 0 zł.



Dodatkowe korzyści i kwestie techniczne

Poza standardowymi usługami telekomunikacyjnymi, karta SIM Legia Mobile ma stanowić narzędzie budowania relacji z klubem. Użytkownicy zyskają m.in. dostęp do zamkniętej społeczności na aplikacji WhatsApp z ekskluzywnymi materiałami z życia drużyny czy regularnych konkursów z nagrodami i biletami.

Przejście do nowego operatora będzie możliwe zarówno poprzez wybór nowego numeru, jak i przeniesienie dotychczasowego. Usługa będzie dystrybuowana na trzy sposoby: poprzez tradycyjne karty SIM z dostawą, cyfrowe karty eSIM oraz bezpośrednio w sklepie stacjonarnym przy Łazienkowskiej 3. Całością konta, pakietów i bilingów będzie można zarządzać z poziomu nowej, dedykowanej aplikacji mobilnej Legia Mobile na systemy Android oraz iOS.