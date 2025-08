Piąta rywalizacja z Cypryjczykami. Kto faworytem?

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 08:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Nadchodzący dwumecz Legii Warszawa z AEK Larnaka będzie piątą rywalizacją "Wojskowych" z zespołem z Cypru w europejskich pucharach. Dotychczasowy bilans meczów to 3 zwycięstwa i 3 porażki.



Choć Cypr nie należy do futbolowych gigantów, jego drużyny potrafią napsuć krwi dużo wyżej notowanym rywalom - przekonała się także o tym Legia. Do tej pory "Wojskowi" grali z cypryjskimi klubami sześciokrotnie – wygrywali i przegrywali po trzy razy. Emocji więc nie brakowało, a każda konfrontacja miała inny kontekst – były klasyczne dwumecze, a także pojedyncze spotkania.









Oto jak wyglądała dotychczasowa historia tych rywalizacji:



Anorthosis Famagusta - Puchar UEFA 1999/2000 (I runda, 1/64 finału)

16.09.1999 – Anorthosis 1-0 Legia

30.09.1999 – Legia 2-0 Anorthosis



Na Cyprze legioniści przegrali 0-1 po bramce straconej w samej końcówce, ale w rewanżu po trafieniach Marcina Mięciela i Sylwestra Czereszewskiego zapewnili sobie awans do kolejnej rundy.



Apollon Limassol - Liga Europy 2013/2014 (faza grupowa)

03.10.2013 – Legia 0-1 Apollon

12.12.2013 – Apollon 0-2 Legia



Drużyna prowadzona przez Jana Urbana bardzo słabo radziła sobie w fazie grupowej Ligi Europy. "Wojskowi" zanotowali bilans 5 porażek, w tym w drugiej kolejce u siebie z Apollonem. Na pocieszenie wygrali ostatni mecz w grupie - w Nikozji z Apollonem. Bramki strzelili wówczas Tomasz Jodłowiec i Tomasz Brzyski.



Omonia Nikozja - Liga Mistrzów 2020/2021 (2. runda eliminacji)

26.08.2020 – Legia 0-2 (po dogrywce) Omonia



W czasie pandemii kowidowej UEFA zdecydowała, że w eliminacjach europejskich pucharów nie będzie meczów i rewanży. Ekipa mistrzów Polski, prowadzona przez Aleksandara Vukovicia, trafiła na Omonię Nikozja, której trenerem był Henning Berg. Od 56. minuty legioniści grali w dziesiątkę, doprowadzili do dogrywki (0-0), ale w niej musieli uznać wyższość rywali i odpadli z Ligi Mistrzów.



Omonia Nikozja - Liga Konferencji 2024/2025 (faza ligowa)

28.11.2024 – Omonia 0-3 Legia



Ostatnia rywalizacja z Cypryjczykami odbyła się nie tak dawno, bo jesienią poprzedniego sezonu. W zreformowanej Lidze Konferencji jednym z przeciwników ponownie była Omonia Nikozja. Tym razem zespół ze stolicy Polski, prowadzony przez Goncalo Feio, nie dał szans rywalom i wywiózł z Cypru nie tylko trzy punkty, ale także trzy bramki. A strzelali je: Ryoya Morishita, Mateusz Szczepaniak i Paweł Wszołek.



AEK Larnaka to zespół z pewnym europejskim doświadczeniem, ale w ostatnich latach wiodło im się różnie. W ubiegłym sezonie pucharową przygodę zakończyli na 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji, ulegając węgierskiemu Paksi FC (0-2 i 0-3). W sezonie 2023/24 w 3. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy okazali się słabsi od Maccabi Tel Awiw (1-1 i 0-1). Najlepszy pucharowy sezon w historii AEK to 2022/23, kiedy startowali jako wicemistrz Cypru i dotarli do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrali dwumecz z West Ham United (0-2 i 0-4).



Jak szanse Legii widzą bukmacherzy? Oto kursy FORTUNY na pierwszy mecz w Larnace:

Wygrana AEK Larnaka – 2.40

Remis – 3.30

Wygrana Legii – 2.90



Mecz 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy AEK Larnaka - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 7 sierpnia o godz. 18:30. Rewanż w Warszawie zaplanowano na czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00.