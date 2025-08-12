Oceny legionistów za mecz z GKS-em

Najwyższą notę za mecz z GKS-em przyznaliście Arturowi Jędrzejczykowi. Występ kapitana oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali także Wszołek, Tobiasz i Morishita. . Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ilja Szkurin - 2,5. W sumie oceniało 1226 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.

Roman - 29 minut temu, *.netfala.pl Szkurin pewnego poziomu nie przeskoczy. Legia to dla niego za wysokie progi. Niech wraca do Mielca. odpowiedz

Egon - 29 minut temu, *.waw.pl Alfarela już dawno powinien być wypróbowany w ataku zwłaszcza, że

w pomocy nic szczególnego nie gra.

Zamiast zmieniać Nsame na przeciętnych drągali, czyli Szkurina albo Rajovica, trzeba sprawdzić Alfarelę w ataku i , jeżeli tam też niewiele pokaże, to zastanowić się, czy jest sens, żeby dalej grał w Legii. odpowiedz

