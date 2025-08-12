Artur Jędrzejczyk - fot. Mishka / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z GKS-em

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z GKS-em przyznaliście Arturowi Jędrzejczykowi. Występ kapitana oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali także Wszołek, Tobiasz i Morishita. . Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ilja Szkurin - 2,5. W sumie oceniało 1226 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.



Jędrzejczyk - 5,2
Wszołek - 4,4
Tobiasz - 4,2
Morishita - 4,1
Biczachczjan - 3,5
Pankov - 3,4
Nsame - 3,4
Claude Goncalves - 3,4
Stojanović - 3,3
Kapustka - 3,3
Burch - 3,3
Ruben Vinagre - 2,9
Urbański - 2,8
Reca - 2,8
Alfarela - 2,8
Szkurin - 2,5

Komentarze (2)

Roman - 29 minut temu, *.netfala.pl

Szkurin pewnego poziomu nie przeskoczy. Legia to dla niego za wysokie progi. Niech wraca do Mielca.

Egon - 29 minut temu, *.waw.pl

Alfarela już dawno powinien być wypróbowany w ataku zwłaszcza, że
w pomocy nic szczególnego nie gra.
Zamiast zmieniać Nsame na przeciętnych drągali, czyli Szkurina albo Rajovica, trzeba sprawdzić Alfarelę w ataku i , jeżeli tam też niewiele pokaże, to zastanowić się, czy jest sens, żeby dalej grał w Legii.

