Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z GKS-em
Najwyższą notę za mecz z GKS-em przyznaliście Arturowi Jędrzejczykowi. Występ kapitana oceniliście na 5,2 w skali 1-6. Bardzo dobre oceny uzyskali także Wszołek, Tobiasz i Morishita. . Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ilja Szkurin - 2,5. W sumie oceniało 1226 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.
Jędrzejczyk - 5,2
Wszołek - 4,4
Tobiasz - 4,2
Morishita - 4,1
Biczachczjan - 3,5
Pankov - 3,4
Nsame - 3,4
Claude Goncalves - 3,4
Stojanović - 3,3
Kapustka - 3,3
Burch - 3,3
Ruben Vinagre - 2,9
Urbański - 2,8
Reca - 2,8
Alfarela - 2,8
Szkurin - 2,5